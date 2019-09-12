Катя Осадча похизувалася фігурою в трендовому купальнику 2019 року: звабливі фото

36-річна зірка українського телебачення і незмінна ведуча програми про життя знаменитостей Катерина Осадча вирішила поділитися кадрами з відпочинку, вкотре засвітивши свою фігуру.

Попри те, що Катерині Осадчій вдалося побудувати приголомшливу кар'єру телеведучої, вона відмінно впоралася б і з роллю моделі. Адже її ріст, який сягає 180 сантиметрів, і струнка фігура, яку вона демонструє на свіжих фото в Instagram, відповідають стандартам фешн-галузі.

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Світська левиця показала серію знімків, на яких вона позує на березі моря в Одесі в звабливому монохромному купальнику чорного кольору. Варто відзначити, що такий типу пляжних вбрань набув неабиякої популярності за останніх два сезони.

Каті вдалося похизуватися стрункими ніжками, катаючись на гойдалці поруч з морем, а також пружним животиком, який вона не приховувала.

Ще трохи літа перед довгою зимою,

– написала ведуча під світлинами.

Її сексуальний літній образ доповнили сонцезахисні окуляри і зібране волосся.



Катя Осадча / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча / Instagram / @kosadcha