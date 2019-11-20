Катя Осадча похизувалася ідеальною фігурою у сукні FROLOV: фото

Українська знаменитість Катерина Осадча стала ведучою церемонії вручення премії Best Fashion Awards 2019, яка пройшла 19 листопада в київському готелі Fairmont. Компанію телезірці склав її чоловік Юрій Горбунов, який був другим ведучим на заході.

Дрес-кодом церемонії став black tie, відтак українські зірки змогли похизуватися розкішними вечірніми сукнями і смокінгами.

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Катерина Осадча, яка відома своїми розкішними образами, вкотре змогла приголомшити армію шанувальників. Телеведуча приміряла плаття з колекції FROLOV з довгим прозорим шлейфом і обтислим корсетом з глибоким декольте і блискучими стразами. Катя доповнила свій look туфлями-човниками на підборах ніжно-рожевого кольору та аксесуаром для волосся.



Катерина Осадча / Instagram / @kosadcha



Маша Єфросиніна і Катерина Осадча / Instagram / @mashaefrosinina

Додамо, що у схожій сукні з колекції FROLOV з'являлася супермодель Алла Костромічова на зймоках телевізійного проєкту "Топ-модель по-українськи".