Катя Осадча похизувалася ідеальною фігурою у сукні FROLOV: фото

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Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Українська знаменитість Катерина Осадча стала ведучою церемонії вручення премії Best Fashion Awards 2019, яка пройшла 19 листопада в київському готелі Fairmont. Компанію телезірці склав її чоловік Юрій Горбунов, який був другим ведучим на заході.

Дрес-кодом церемонії став black tie, відтак українські зірки змогли похизуватися розкішними вечірніми сукнями і смокінгами.

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Катерина Осадча, яка відома своїми розкішними образами, вкотре змогла приголомшити армію шанувальників. Телеведуча приміряла плаття з колекції FROLOV з довгим прозорим шлейфом і обтислим корсетом з глибоким декольте і блискучими стразами. Катя доповнила свій look туфлями-човниками на підборах ніжно-рожевого кольору та аксесуаром для волосся.

Катерина Осадча / Instagram / @kosadcha
Катерина Осадча / Instagram / @kosadcha

Маша Єфросиніна і Катерина Осадча / Instagram / @mashaefrosinina
Маша Єфросиніна і Катерина Осадча / Instagram / @mashaefrosinina

Додамо, що у схожій сукні з колекції FROLOV з'являлася супермодель Алла Костромічова на зймоках телевізійного проєкту "Топ-модель по-українськи".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FROLOV (@frolovheart)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Катя Осадча Новини LifeStyle
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