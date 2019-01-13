Катя Осадча похизувалася стрункою фігурою на маврикійському пляжі: казкові фото

Популярна українська телеведуча Катя Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим відправилися у неймовірну подорож на острів Маврикій.

Про свій відпочинок подружжя розповідає шанувальникам у соціальній мережі Instagram.

Читайте також: Замінник хутра рятує від жорстокості, – Джамала висловилася щодо прав тварин

У підписі до одного зі знімків Катя пожартувала, що "всі фільтри Instagram придумали на прикладі краєвидів Маврикія" і розповіла, що раніше вона вже була на острові. Тоді дівчині було 17 років й Осадча працювала у Парижі моделлю.

В редакціях глянцю розповсюджена практика літати взимку на фотосесії для весняних випусків, у теплі краї, аби встигнути потім надрукувати актуальні тренди. Перше, що я побачила, ще з літака – це нереальної краси океан, такий, в дитинстві, я бачила лише в рекламі відомого шоколадного батончика. Ми прилетіли великою знімальною командою. Моя колега, австралійська манекенниця, навчила пити місцевий ванільний чай з молоком, я примудрилася обгоріти прямо на зйомці, але світлини все одно вийшли гарні. Тоді я вирішила, що обов‘язково, коли виросту, приїду відпочивати в цей Рай. Пройшло 18 років. І ось dreams come true ("мрії здійснюються"),

– зізналася Катерина.



Катя Осадча / Instagram / @kosadcha



​Катя Осадча / Instagram / @kosadcha



​Катя Осадча / Instagram / @kosadcha



​Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Зірковий чоловік Каті Юрій Горбунов також позував на фоні надзвичайних природних пам'яток не гірше самої Осадчої.



​Юрій Горбунов і Катя Осадча / Instagram / @gorbunovyuriy



Юрій Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy



Юрій Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy



Юрій Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy



Юрій Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy

На одному зі знімків Горбунов розповів, що це єдине місце на Маврикії, яке не захищене природним рифом!

"Океанська хвиля б’є з неймовірною силою. Природа велична", – прокоментував Юрій світлину.



Юрій Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy