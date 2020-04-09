Катя Осадча показала архівні фото в купальнику
Знаменита українська телеведуча Катя Осадча вирішила не нудьгувати на карантині. Днями зірка переглядала свої знімки та знайшла такі, яких ще не було в мережі.
Кадри вона вирішила все ж опублікувати, розмістивши їх в інстаграмі. На одній світлині Катя Осадча показала залаштунки зйомки з Сонею Плакидюк. Перед камерою телеведуча постала у розкішному білому купальнику, який чудово підкреслив її струнку фігуру.
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Катя Осадча в купальнику / Instagram / @kosadcha
Звісно, ця світлина не увійшла до глянцю, який і замовив таку пікантну фотосесію з Катериною Осадчою. На сторінках журналу Pink телезірка постала у бездоганному пляжному образі.
Катя Осадча на сторінках журналу / Pink
На інших знімках, які знайшла у своїх архівах Катя Осадча, вона позувала також у купальнику на березі Італії. За словами зірки, тоді вона була в очікуванні на появу сина Івана, якому у 2020-му вже виповнилось 3 роки.
"Рубрика – знайдено в архівах: купальники, море і літо без карантину і вірусів… Їм морозиво на другому місяці вагітності на сицилійському узбережжі, іспанські гортензії і розкішний світський захід в музеї", – поділилась Катя Осадча.
Катя Осадча під час вагітності / Instagram / @kosadcha
Телеведуча Катя Осадча в Італії / Instagram / @kosadcha
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