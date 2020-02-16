Катя Осадча замилувала архівними фото з чоловіком Юрієм Горбуновим

Популярна українська телеведуча Катя Осадча часто публікує світлини чоловіком Юрієм Горбуновим. Днями зірка поділилася серією архівних світлин з коханим.

Катя Осадча та Юрій Горбунов одружилися в 2017 році. Незабаром у них народився син Іван. Зіркове подружжя ведучих часто з'являється на публіці разом і публікує фото на своїх сторінках в інстаграмі. Спеціально до Дня закоханих Катя оприлюднила декілька ніжних світлин з чоловіком.

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У дописі під фото телеведуча зазначила, що кохання – це не один день в році, це щоденна радість. Вона побажала підписникам щирої та палкої любові, яка пануватиме в серці завжди.

На кадрах можемо побачити Катю та Юрія, які позують на зйомках, в подорожах. Вони щасливі та закохані.



Катя Осадча та Юрій Горбунов на шоу "Танці з зірками" / Instagram / @kosadcha



Закохані Катя Осадча та Юрій Горбунов / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча та Юрій Горбунов в гримерці / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча та Юрій Горбунов на прем'єрі мультфільму "Родина Адамсів" / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча та Юрій Горбунов в подорожі / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча та Юрій Горбунов йдуть сходами/ Instagram / @kosadcha



Катя Осадча та Юрій Горбунов подорожують / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча та Юрій Горбунов на відпочинку / Instagram / @kosadcha