24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Катя Осадча замилувала архівними фото з чоловіком Юрієм Горбуновим

1
Катя Осадча та Юрій Горбунов / Instagram / @kosadcha

Популярна українська телеведуча Катя Осадча часто публікує світлини чоловіком Юрієм Горбуновим. Днями зірка поділилася серією архівних світлин з коханим.

Катя Осадча та Юрій Горбунов одружилися в 2017 році. Незабаром у них народився син Іван. Зіркове подружжя ведучих часто з'являється на публіці разом і публікує фото на своїх сторінках в інстаграмі. Спеціально до Дня закоханих Катя оприлюднила декілька ніжних світлин з чоловіком.

Читайте також: Катя Осадча показала ніжне фото сина

У дописі під фото телеведуча зазначила, що кохання – це не один день в році, це щоденна радість. Вона побажала підписникам щирої та палкої любові, яка пануватиме в серці завжди.

На кадрах можемо побачити Катю та Юрія, які позують на зйомках, в подорожах. Вони щасливі та закохані.

Катя Осадча та Юрій Горбунов
Катя Осадча та Юрій Горбунов на шоу "Танці з зірками" / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча та Юрій Горбунов
Закохані Катя Осадча та Юрій Горбунов / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча та Юрій Горбунов
Катя Осадча та Юрій Горбунов в гримерці / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча та Юрій Горбунов
Катя Осадча та Юрій Горбунов на прем'єрі мультфільму "Родина Адамсів" / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча та Юрій Горбунов
Катя Осадча та Юрій Горбунов в подорожі / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча та Юрій Горбунов
Катя Осадча та Юрій Горбунов йдуть сходами/ Instagram / @kosadcha

Катя Осадча та Юрій Горбунов
Катя Осадча та Юрій Горбунов подорожують / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча та Юрій Горбунов
Катя Осадча та Юрій Горбунов / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча та Юрій Горбунов
Катя Осадча та Юрій Горбунов на відпочинку / Instagram / @kosadcha

Хто для України – друг, а хто – ворог: думка українців
сьогодні
4102
Автор: Христина Кобак
Теги: Катя Осадча LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
15 лютого 13:34 Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу
Квітослава Туз 8045
15 лютого 09:16 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 14959
14 лютого 12:15 10 найкращих фільмів про кохання, які вас не розчарують
Юлія Турелик 2938
14 лютого 11:06 14 фільмів про любов до Дня святого Валентина
Уляна Журба 10041
13 лютого 13:20 Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
Олена Булан 11505
Новини
Більше новин
Залиште відгук