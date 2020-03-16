Катя Осадча показала, чим займається під час карантину

Популярна українська телеведуча Катерина Осадча разом із сім'єю дотримується карантину. Катя грається з сином та влаштовує затишні вечори біля каміну.

Катя Осадча долучилася до числа тих українців, які під час карантину сидять вдома та не виходять на вулицю без крайньої необхідності. Ведуча публікує на своїй сторінці в інстаграмі корисні поради, яких слід дотримуватися, щоб убезпечити себе від вірусу, а також показує прихильникам, як проводить цей вільний час вдома.

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Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов на карантині приділяють більше уваги синку Івану. Зіркові батьки граються з малюком та проводять час разом. Також організовують посиденьки біля каміну. Катя проявила креативність та робить ікебани з березових гілочок.



Юрій Горбунов грається з сином на карнтині / Instagram-Stories / Instagram / @kosadcha



Затишні вечори Горбунова та Осадчої біля каміну / Instagram-Stories / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча робить ікебани з гілочок берези / Instagram-Stories / Instagram / @kosadcha

Окрім цього знаменитість опублікувала відео, на якому закликала українців мити руки та дала кілька порад, яких слід дотримуватися, щоб вберегтися від хвороби.

Будемо здорові. Важливо думати про себе і оточуючих. Мийте руки, старайтеся не торкатися дверних ручок, кнопок і т.д. Вірус на металевих поверхнях живе чи не найдовше – до 12 годин. Звертайте увагу на те, чого ви торкаєтеся і дезінфікуйте руки. Коронавірус небезпечний, тому варто якомога краще убезпечитися. Італійці закликають не повторювати їхніх помилок і заздалегідь думати про своє здоров'я,

– написала в публікації Осадча.