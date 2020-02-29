Катя Осадча показала костюм в трендових кольорах сезону: фото

Популярна українська телеведуча Катя Осадча вражає своїм вбранням. Днями на зйомках "Великого весняного палацу" в Національному палаці мистецтв "Україна" Катя продемонструвала костюм в трендових кольорах цієї весни.

Катя Осадча відвідала зйомки "Великого весняного концерту", де поспілкувалася з українським артистами для програми "Світське життя". Ведуча вкотре показала свій вишуканий смак в одязі та стильний образ.

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Для цієї події знаменитість обрала костюм, який складався з подовженого піджака класичного синього кольору, що зараз актуальний, та білих штанів. Таке вбрання Катя поєднала із туфлями-човниками в тон штанів та високим капелюхом білого кольору.

Цікавим елементом образу телеведучої стала портупея з металу та каміння. На обличчі в Осадчої був макіяж в природних тонах.



Катя Осадча у костюмі та портупеї / Instagram / @kosadcha

Також знаменитість поділилася світлинами, на яких позує з Тіною Кароль, Олегом Винником та Дмитром Монатіком.



Катя Осадча з Тіною Кароль на "Великому весняному концерті" / Instagram / @kosadcha



Олег Винник та Катя Осадча / Instagram / @kosadcha



Дмитро Монатік та Катя Осадча на зйомках "Світського життя" / Instagram / @kosadcha