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Катя Осадча показала костюм в трендових кольорах сезону: фото

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Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Популярна українська телеведуча Катя Осадча вражає своїм вбранням. Днями на зйомках "Великого весняного палацу" в Національному палаці мистецтв "Україна" Катя продемонструвала костюм в трендових кольорах цієї весни.

Катя Осадча відвідала зйомки "Великого весняного концерту", де поспілкувалася з українським артистами для програми "Світське життя". Ведуча вкотре показала свій вишуканий смак в одязі та стильний образ.

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Для цієї події знаменитість обрала костюм, який складався з подовженого піджака класичного синього кольору, що зараз актуальний, та білих штанів. Таке вбрання Катя поєднала із туфлями-човниками в тон штанів та високим капелюхом білого кольору.

Цікавим елементом образу телеведучої стала портупея з металу та каміння. На обличчі в Осадчої був макіяж в природних тонах.

Катя Осадча
Катя Осадча у костюмі та портупеї / Instagram / @kosadcha

Також знаменитість поділилася світлинами, на яких позує з Тіною Кароль, Олегом Винником та Дмитром Монатіком.

Катя Осадча та Тіна Кароль
Катя Осадча з Тіною Кароль на "Великому весняному концерті" / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча та Олег Винник
Олег Винник та Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Катяя Осадча і Монатік
Дмитро Монатік та Катя Осадча на зйомках "Світського життя" / Instagram / @kosadcha 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Катя Осадча LifeStyle Стиль і мода
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