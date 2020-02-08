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Катя Осадча показала ніжне фото сина

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Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Популярна українська телеведуча Катя Осадча рідко публікує світлини молодшого сина Івана. Проте бувають винятки, коли зірці хочеться поділитися сімейним життям.

Знаменита матуся Катя Осадча вирішила оприлюднити рідкісне фото свого сина Івана. Знімком вона поділилася із підписниками на своїй сторінці в інстаграмі.

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Сина Каті Осадчої та Юрія Горбунова не часто можна побачити на їх сторінках у соціальних мережах чи на публіці разом із зірковими батьками. Подружжя намагається тримати сімейне життя подалі від сторонніх очей. 

Вчора, 7 лютого, Катерина поділилася зворушливим фото. На ньому Івасик позує, стоячи спиною до камери і дивлячись у вікно. На вулиці падає сніг, тому хлопчик із захопленням спостерігає за цим. Він одягнутий в жовту футболку та чорні шорти.

Коли слово "сніг", нарешті перейшло з фантазій в реальність,
– підписала світлину Катя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Пропонуємо переглянути добірку милих світлин сина Катерини Осадчої та Юрія Горбунова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Катя Осадча Зіркові мами Зіркові діти
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