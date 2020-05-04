Катя Осадча показала стрункі ніжки у вишуканій сукні: фото

Українська телеведуча навіть впродовж карантину не зникає з телеекранів. Вчора, 3 травня, разом з чоловіком Катя Осадча провела благодійний марафон "Ти не один", до якого долучилися імениті зірки вітчизняного шоу-бізнесу. Сама ж знаменитість обрала для онлайн-заходу розкішну вечірню сукню смарагдового кольору, яка оголила її стрункі ноги.

Зірковій родині Каті Осадчої та Юрія Горбунова вдається поєднувати роботу з відпочинком навіть в умовах загальнонаціонального карантину. Подружжя долучилося до благодійного концерту "Ти не один", який покликаний зібрати кошти для лікарів. На особистій інстаграм-сторінці відома телеведуча показала спільні карди з коханим чоловіком, продемонструвавши свій розкішний образ.

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Катя Осадча постала в асиметричній сукні смарагдового кольору з короткою спідницею та довгим шлейфом. Вбрання оголило тендітні плечі зірки та підкреслило декольте, яке вона прикрасила лаконічними ланцюжкам. З вишуканою сукнею гармонійно поєднувалися туфлі кольору металік на високих підборах. Легкі локони доповнив обруч з камінням, який пасував до сережок.

Не менш ефектно виглядав й чоловік Осадчої Юрій Горбунов. На ньому був чорний костюм та біла сорочка. Зіркова пара підкорила всіх глядачів бездоганним зовнішнім виглядом та вкотре довела свою професійність під прицілом камер.