Катя Осадча порадила серіали на час карантину: зіркова підбірка

В умовах національного карантину громадянам досить складно знаходитися в самоізоляції, обмежившись віртуальним спілкуванням. Проте українські зірки оприлюднюють власні поради, як урізноманітнити час на самоізоляції. Катя Осадча вирішила порекомендувати серіали для родинного перегляду.

За сучасних обставин зірки перетворюються на інфлюенсерів та лідерів думок, які спроможні не лише змінити ставлення суспільства до тривалого карантину, а й забезпечити дозвілля фанів вдома. Так, знаменитості проводять онлайн-концерти та спілкуються з фоловерами на сторінках соціальних мереж.

До теми Катя Осадча склала список своїх улюблених фільмів: що радить переглянути телеведуча

Крім того, кумири активно діляться своїми літературними та кінематографічними смаками. Раніше Катя Осадча склала список улюблених фільмів, а зараз вирішила поділитися переліком серіалів, які варті уваги: "Обов'язково доповню попередній список фільмами різних жанрів, створеними в різні часи. А поки ділюся своїми улюбленими серіалами".

Підбірка серіалів від Каті Осадчої

"Корона"

– Той випадок, коли історію Великої Британії під час правління Єлизавети II можна вивчити, лише переглядаючи серіал. Чого тільки варта фраза: "За час мого правління ви вже п'ятий прем'єр. Ви всі хворієте, втомлюєтеся, не хочете нести відповідальність, а я залишаюся. У мене, на відміну від вас, вибору немає".

"Молодий папа"

– Фантазія на тему можливого Папи. Особливої уваги заслуговує вбрання Джуда Лоу в ролі Папи Римського, який ухвалює нестандартні для католицизму рішення.

"Новий папа"

– З Джудом Лоу об'єднується незрівнянний Джон Малкович. Розкривати секретів не буду, бо це той випадок, коли продовження серіалу не програє першій частині.

"Ранкове шоу"

– Здається, цей серіал бачили всі. Але якщо ви ще не встигли й вас дуже цікавить життя телебачення зсередини в умовах руху Me too, обов'язково перегляньте. Через те, що продюсерові Харві Вайнштеейну дали 23 років в'язниці, історія серіалу набуває ще більшої актуальності.

"Чорне дзеркало"

– Серіал називають пророчим: сценаристи втілили в ньому всі свої фантазії про майбутнє та політику. Й дивовижно, що проблеми в стрічці не лише невигадані, а й з часом стають дедалі актуальнішими.

"Політик"

– Красиво відзнята політична іронія. Хоча наше політичне життя в Україні таке, що всі серіали відпочивають.