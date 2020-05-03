Катя Осадча порушила ізоляцію з чоловіком та сином: фото родинної прогулянки поблизу Дніпра

Зіркова родина впродовж карантину дотримувалася режиму ізоляції. Проте Катя Осадча та Юрій Горбунов вирішили урізноманітнити сімейне дозвілля та вирушили автомобілем до Дніпра разом з 3-річним сином Іваном.

Популярні телеведучі проводили карантин у приватному будинку неподалік столиці. Попри те, що Катя Осадча та Юрій Горбунов часто перебували на свіжому повітрі, подружжя не втратило нагоди відчути велич природи та відправилося на прогулянку поблизу Дніпра. Фотозвіт з сімейного відпочинку зірки опублікували на особистих сторінках в інстаграмі.

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Знамениті батьки взяли з собою й сина Івана. Ведуча зізналася, що ця поїздка з нащадком започаткувала любов родини до внутрішнього туризму. Пара подорожувала передмістям Києва автомобілем, що унеможливлювало контакт з іншими людьми і стало цілком безпечним порушенням режиму ізоляції.

Для поїздки з чоловіком та сином Катя Осадча обрала комфортний образ. На ній світлі джинси, червоні кросівки, біла футболка та яскраво-жовта кофтинка, яка додала позитиву в похмуру погоду. Не забула й зірка про сонцезахисні окуляри, якими приховала обличчя без макіяжу. На одному з кардів з ведучою позував й 3-річний Іван, обличчя якого матуся традиційно приховала від камери.

Виїхали на годинку побачити красу неподалік. У нас неймовірна країна. Після карантину будемо опановувати внутрішній туризм,

– прокоментувала Осадча.



Катя Осадча влаштувала сімейний відпочинок поблизу Дніпра / Фото: Instagram / @kosadcha



Катя Осадча з сином на відпочинку поблизу Дніпра / Фото: Instagram / @kosadcha