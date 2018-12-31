Катя Осадча приголомшила святковим образом на Новий рік: фото

Українська телеведуча Катерина Осадча вразили прихильників у соціальних мережах вибором стильного вбрання для святкування Нового року.

Нові фото Осадча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Українська зірка приміряла розкішну золоту сукню з блискучою вишивкою і довгим шлейфом. Свій образ Катя доповнила акуратним і лаконічним ободком для волосся, зібраною зачіскою та стильними сережками.

На світлинах телеведуча позує зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим.

"З Новим роком! Миру нам і щастя! Вітаю!" – привітала шанувальників у підписі Осадча.



Катя Осадча / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча і Юрій Горбунов / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча і Юрій Горбунов / Instagram / @kosadcha

Перед цим Катя Осадча опублікувала фото, яке зробила під час приготування до святкування.

"Все встигли приготувати? В нас останні приготування", – додала вона.