Катя Осадча приголомшила святковим образом на Новий рік: фото

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Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Українська телеведуча Катерина Осадча вразили прихильників у соціальних мережах вибором стильного вбрання для святкування Нового року.

Нові фото Осадча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Українська зірка приміряла розкішну золоту сукню з блискучою вишивкою і довгим шлейфом. Свій образ Катя доповнила акуратним і лаконічним ободком для волосся, зібраною зачіскою та стильними сережками.

На світлинах телеведуча позує зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим.

"З Новим роком! Миру нам і щастя! Вітаю!" – привітала шанувальників у підписі Осадча.

Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча
Катя Осадча і Юрій Горбунов / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча
Катя Осадча і Юрій Горбунов / Instagram / @kosadcha

Перед цим Катя Осадча опублікувала фото, яке зробила під час приготування до святкування.

"Все встигли приготувати? В нас останні приготування", – додала вона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

Теги: Новини України LifeStyle Мода Стиль і мода Катя Осадча
Джерело: 24 канал
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