Катя Осадча привітала батька з днем народження і показала зворушливе фото

Попри те, що Катя Осадча відома у багатьох країнах світу і більшу половину часу проводить соціально активно, особисте життя вона афішує доволі рідко. Однак у день народження своїх рідних ведуча полюбляє вітати їх у соціальних мережах.

Так, з нагоди дня народження свого батька Катя Осадча опублікувала кілька зворушливих знімків на своїй сторінці в Instagram.

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На фото відома українська телеведуча стоїть поруч з батьком, ніжно обіймаючи його за спину. Катя Осадча позувала на фото без макіяжу, у буденному образі, а також без підборів.

Тато, з днем народження! Ми схожі і за зовнішністю, і за характером – бачу ціль, не бачу перешкод, то про нас. Многая літа,

– написала українська знаменитість під світлинами з батьком.

Варто відзначити, що чимало фанатів приєдналися до привітань, а деякі з них запитували про ріст батька Каті Осадчої. А все тому, що ріст ведучої перевищує 180 сантиметрів, а поруч з батьком вона виглядала доволі нижчою.



Катя Осадча з батьком / Instagram / @kosadcha