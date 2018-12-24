Катя Осадча привітала шанувальників з католицьким Різдвом: яскраве фото

831
Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram/ @kosadcha

Знаменита українська телеведуча, яка підтримує хороші стосунки з багатьма європейськими зірками, привітала католицький світ з Різдвом. Яскраве фото і гарне привітання зворушило українських "фолловерів" Каті Осадчої.

Незмінна телеведуча програми "Світське життя" Катя Осадча опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram. Дружина Юрія Горбунова постала на фото біля великої різдвяної шопки, прикрашеної гірляндами та новорічним вінком, яким зазвичай декорують двері в передноворічний час.

Читайте також: Щасливі батьки Катя Осадча і Юрій Горбунов показали сина Івана: фото

Ведуча привітала шанувальників, які святкують католицьке Різдво, зі святом і побажала щастя і миру в кожен дім.

Вітаю весь католицький світ з Різдвом! Нехай щастя, мир і злагода панують в кожному домі,
– прокоментувала новорічну світлину Катя Осадча.

На світлині біля шопки, яка неабияк передає різдвяну атмосферу, ведуча постала у широких штанях та яскравій короткій куртці. Її стильний образ доповнили хустина та зелені угги. На знімку Катя Осадча показалася сама, ймовірно, її чоловік Юрій Горбунов відіграв роль фотографа. До слова, на світлині відзначена геолокація, ведуча провела католицький святвечір у Київській області.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

 

Теги: LifeStyle Новини України Мода Голлівуд
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
сьогодні 13:00 Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
Олесь Друкач 152
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
24 грудня 12:14 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
19563
Найуспішніші моделі 2018 року: які красуні підкорили серця мільйонів
24 грудня 11:00 Найуспішніші моделі 2018 року: які красуні підкорили серця мільйонів
Юлія Турелик 1784
Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
24 грудня 09:01 Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
Юлія Михайлова 1317
Апельсини, кориця та макарони: як оригінально прикрасити ялинку
23 грудня 10:00 Апельсини, кориця та макарони: як оригінально прикрасити ялинку
4689
Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
22 грудня 20:02 Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
Катерина Козачинська 9210
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук