Катя Осадча привітала шанувальників з католицьким Різдвом: яскраве фото

Знаменита українська телеведуча, яка підтримує хороші стосунки з багатьма європейськими зірками, привітала католицький світ з Різдвом. Яскраве фото і гарне привітання зворушило українських "фолловерів" Каті Осадчої.

Незмінна телеведуча програми "Світське життя" Катя Осадча опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram. Дружина Юрія Горбунова постала на фото біля великої різдвяної шопки, прикрашеної гірляндами та новорічним вінком, яким зазвичай декорують двері в передноворічний час.

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Ведуча привітала шанувальників, які святкують католицьке Різдво, зі святом і побажала щастя і миру в кожен дім.

Вітаю весь католицький світ з Різдвом! Нехай щастя, мир і злагода панують в кожному домі,

– прокоментувала новорічну світлину Катя Осадча.

На світлині біля шопки, яка неабияк передає різдвяну атмосферу, ведуча постала у широких штанях та яскравій короткій куртці. Її стильний образ доповнили хустина та зелені угги. На знімку Катя Осадча показалася сама, ймовірно, її чоловік Юрій Горбунов відіграв роль фотографа. До слова, на світлині відзначена геолокація, ведуча провела католицький святвечір у Київській області.