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Катя Осадча склала список своїх улюблених фільмів: що радить переглянути телеведуча

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Катерина Осадча радить провести карантин з користю / Фото з відкритих джерел

Карантин – не привід сидіти вдома склавши руки, і лише чекати, коли ж нарешті ми зможемо вийти на роботу. Більшість зірок та знаменитостей вважає, що цей час обов’язково варто провести з користю.

Так, усі в один голос рекомендують більше часу приділяти сімейному затишку, близьким людям, більше говорити, слухати одне одного та просто любити і вірити, що злощасний коронавірус нас якнайшвидше омине.

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Аби винести із 3-тижневого карантину максимум користі, можна зайнятися самоосвітою, самовдосконаленням, чи просто нарешті добре відпочити, прочитати книжки, які залежалися на полицях, або просто переглянути фільми, на які завжди не вистачало часу.

Своїм особистим улюбленим списком на різні кінематографічні жанри поділилася телеведуча Катерина Осадча. За її словами, останніми днями є вдосталь часу, щоб подумати, чому все це трапилося з людством.

Враження, ніби хтось вирішив, що нам потрібно зупинитися і почати цінувати речі, до яких ми настільки звикли, що припинили їх помічати. Подорожі, посиденьки з друзями, похід до перукаря, кава за столиком біля вікна, заняття в спортзалі, пікніки,
– зазначил Осадча.

Список рекомендованих фільмів від Каті Осадчої

"Два папи"

 – Гарне кіно, засноване на реальних подіях. Цікаво дізнатися про Папу Римського та його попередника. Ентоні Гопкінс був номінований на Оскар цьогоріч.

"Рокетмен"

 – Люблю фільми-мюзикли. Переконана, ви чули про стрічку, та все ж нагадаю, що це автобіографічна робота про сера Елтона Джона.

"Паразити"

 – Цей фільм, напевно, вже всі переглянули. Але, якщо у вас і досі забракло для нього часу, обов’язково подивіться роботу-переможця торішнього Каннського кінофестивалю та лауреата цьогорічного Оскара.

"Щиголь"

 – Вже не новинка, та й багато хто каже, що книжка сильніша, ніж фільм. Погоджуся, але раджу переглянути, як екранізували цю складну історію.

Фільми на кулінарну тему від Каті Осадчої

  • "Кухар на колесах"
  • "Шеф"
  • "Кухар для президента"
  • "Прянощі та пристрасті"
  • "Джулі та Джулія"

Романтичні комедії та драми від Каті Осадчої

Романтичні комедії та драми Катерина Осадча переглядає залежно від настрою. За її словами, коли повно негараздів, хочеться легкого фільму. 

  • "Відпустка за обміном"
  • "Вічне сяйво чистого розуму"
  • "Книжковий клуб"
  • "Старий Новий рік"
  • "Один день"
  • "Реальне кохання"
  • "Правило виноробів"
  • "Світло в океані"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Останніми днями вдосталь часу, аби подумати, чому так трапилося з людством. Враження, ніби хтось вирішив, що нам потрібно зупинитися і почати цінувати речі, до яких ми настільки звикли, що припинили їх помічати. Подорожі, посиденьки з друзями, похід до перукаря, кава за столиком біля вікна, заняття в спортзалі, пікніки. ⠀ Хоча, якщо дивитися на проблему з іншого боку, якщо всі здорові, більшість цих справ можна робити вдома чи знаходити їм цікаву альтернативу. Та й з’являється величезний бонус — ми нарешті проведемо багато часу з родиною. Стільки, скільки не проводили дуже давно. ⠀ Що ми робитимемо вдома? Обов’язково розповідатиму. ⠀ Багато хто запитує, яке переглянути кіно. Ділюся стрічками, які сподобалися мені нещодавно. А також розповім про фільми, які я дивлюся, коли настрій так собі. ⠀ Почнемо з нещодавніх фільмів. ⠀ «Два папи» — гарне кіно, засноване на реальних подіях. Цікаво дізнатися про Папу Римського та його попередника. Ентоні Гопкінс був номінований на Оскар цьогоріч. ⠀ «Рокетмен». Люблю фільми-мюзикли. Переконана, ви чули про стрічку, та все ж нагадаю, що це автобіографічна робота про сера Елтона Джона. ⠀ «Паразити» — цей фільм, напевно, вже всі переглянули. Але, якщо у вас і досі забракло для нього часу, обов’язково подивіться роботу-переможця минулорічного Каннського кінофестивалю та -лауреата цьогорічного Оскара. ⠀ «Щогол» — вже не новинка, та й багато хто каже, що книжка сильніша, ніж фільм. Погоджуся, але раджу переглянути, як екранізували цю складну історію. ⠀ Моє окреме кохання — фільми на кулінарну тему. Можу переглядати їх безліч разів: «Кухар на колесах» «Шеф» «Кухар для президента» «Прянощі та пристрасті» «Джулі та Джулія» ⠀ My gilty pleaser — романтичні комедії та драми, залежно від настрою. Коли повно негараздів, хочеться легкого кіна. Тут мої улюблені й драми, й комедії про кохання: ️ «Відпустка за обміном» ️ «Вічне сяйво чистого розуму» ️ «Книжковий клуб» ️ «Старий Новий рік» ️ «Один день» ️ «Реальне кохання» ️ «Правило виноробів» ️ «Світло в океані» ⠀ Поки це все, що спало на думку. Згадаю, напишу ще один пост. І ви пишіть в коментарях, що переглядатимете або любите переглядати. Буду вдячною за поради!

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

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Автор: Юлія Турелик
Теги: Кіно LifeStyle Карантин в Україні 2020 Катя Осадча
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