Катя Осадча склала список своїх улюблених фільмів: що радить переглянути телеведуча

Карантин – не привід сидіти вдома склавши руки, і лише чекати, коли ж нарешті ми зможемо вийти на роботу. Більшість зірок та знаменитостей вважає, що цей час обов’язково варто провести з користю.

Так, усі в один голос рекомендують більше часу приділяти сімейному затишку, близьким людям, більше говорити, слухати одне одного та просто любити і вірити, що злощасний коронавірус нас якнайшвидше омине.

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Аби винести із 3-тижневого карантину максимум користі, можна зайнятися самоосвітою, самовдосконаленням, чи просто нарешті добре відпочити, прочитати книжки, які залежалися на полицях, або просто переглянути фільми, на які завжди не вистачало часу.

Своїм особистим улюбленим списком на різні кінематографічні жанри поділилася телеведуча Катерина Осадча. За її словами, останніми днями є вдосталь часу, щоб подумати, чому все це трапилося з людством.

Враження, ніби хтось вирішив, що нам потрібно зупинитися і почати цінувати речі, до яких ми настільки звикли, що припинили їх помічати. Подорожі, посиденьки з друзями, похід до перукаря, кава за столиком біля вікна, заняття в спортзалі, пікніки,

– зазначил Осадча.

Список рекомендованих фільмів від Каті Осадчої

"Два папи"

– Гарне кіно, засноване на реальних подіях. Цікаво дізнатися про Папу Римського та його попередника. Ентоні Гопкінс був номінований на Оскар цьогоріч.

"Рокетмен"

– Люблю фільми-мюзикли. Переконана, ви чули про стрічку, та все ж нагадаю, що це автобіографічна робота про сера Елтона Джона.

"Паразити"

– Цей фільм, напевно, вже всі переглянули. Але, якщо у вас і досі забракло для нього часу, обов’язково подивіться роботу-переможця торішнього Каннського кінофестивалю та лауреата цьогорічного Оскара.

"Щиголь"

– Вже не новинка, та й багато хто каже, що книжка сильніша, ніж фільм. Погоджуся, але раджу переглянути, як екранізували цю складну історію.

Фільми на кулінарну тему від Каті Осадчої

"Кухар на колесах"

"Шеф"

"Кухар для президента"

"Прянощі та пристрасті"

"Джулі та Джулія"

Романтичні комедії та драми від Каті Осадчої

Романтичні комедії та драми Катерина Осадча переглядає залежно від настрою. За її словами, коли повно негараздів, хочеться легкого фільму.