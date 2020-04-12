24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Катя Осадча та Ірина Федишин показали, як проводять Вербну неділю вдома: фото та відео

-
Катя Осадча та Ірина Федишин святкують Вербну неділю вдома / Колаж LifeStyle 24

В умовах загальнонаціонального карантину українцям доводиться святкувати Вербну неділю вдома. Зіркове подружжя Катерини Осадчої та Юрія Горбунова й співачка зі Львова Ірина Федишин не забувають про традиції навіть в умовах самоізоляції.

Сьогодні, 12 квітня, віряни відзначають Вербну неділю без традиційної служби в церкві. Проте зірки українського шоу-бізнесу власним прикладом демонструють, що свято можна відчути навіть в умовах карантину, залишаючись вдома. 

До теми Королева Єлизавета ІІ, Мішель Обама та Вікторія Бекхем: зірки вітають з католицьким Великоднем

Популярне подружжя телеведучих Катерини Осадчої та Юрія Горбунова на сторінках свого інстаграму показали, як сповідують звичаї Вербної неділі. Пара зняла кумедний ролик, на якому показала, як відганяє вербовими гілочками одне від одного все зло, що може спіткати їх протягом цілого року. "Не я б'ю – верба б'є. Від нині за тиждень – Великдень. Щастя, здоров'я, всіляких гараздів", – промовив шоумен Горбунов. 

Натомість співачка зі Львова Ірина Федишин опублікувала допис, яким показала, як її родина дивиться службу онлайн. У її домі також є вербові гілочки. Зірка зазначила, що для неї було досить незвично почути слова від священника, який сьогодні висловив вдячність усім, хто нині молиться вдома і не прийшов до церкви у таке велике свято. 

Друзі, вітаю усіх з Вербною неділею! Сьогодні ми молимося вдома. Здоров'я усім та любові! У цей непростий час, підтримуймо одне одного. З Божою допомогою, ми все подолаємо,
– написала Ірина Федишин. 

До привітань з Вербною неділею долучилася й дружина співака Сергія Бабкіна Сніжана: "Бажаю вам у це світле свято більше щирих стосунків, більше любові, більше чистих почуттів, більше легкості, більше душевності! Щастя домашнього! Барвистого і соковитого життя". Акторка цьогоріч також відмовилася від традиційного походу до церкви і залишилася у своїй квартирі в Харкові. 

 

Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Сергій Бабкін Катя Осадча LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
11 квітня 14:53 Від "Караоке на Майдані" до Євробачення: цікаві факти про творчість MELOVIN, які вражають
11 квітня 11:34 Серіали квітня: найцікавіші прем'єри, які варті вашої уваги
Юлія Михайлова
11 квітня 10:32 Алессандрі Амбросіо – 39! 4 секрети краси від екс-"ангела" Victoria's Secret
Юлія Девда
10 квітня 18:30 Найкращі фільми 2020 року, які вже доступні в онлайн
Юлія Михайлова
10 квітня 16:47 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова

Новини
Більше новин