Катя Осадча та Ірина Федишин показали, як проводять Вербну неділю вдома: фото та відео

В умовах загальнонаціонального карантину українцям доводиться святкувати Вербну неділю вдома. Зіркове подружжя Катерини Осадчої та Юрія Горбунова й співачка зі Львова Ірина Федишин не забувають про традиції навіть в умовах самоізоляції.

Сьогодні, 12 квітня, віряни відзначають Вербну неділю без традиційної служби в церкві. Проте зірки українського шоу-бізнесу власним прикладом демонструють, що свято можна відчути навіть в умовах карантину, залишаючись вдома.

До теми Королева Єлизавета ІІ, Мішель Обама та Вікторія Бекхем: зірки вітають з католицьким Великоднем

Популярне подружжя телеведучих Катерини Осадчої та Юрія Горбунова на сторінках свого інстаграму показали, як сповідують звичаї Вербної неділі. Пара зняла кумедний ролик, на якому показала, як відганяє вербовими гілочками одне від одного все зло, що може спіткати їх протягом цілого року. "Не я б'ю – верба б'є. Від нині за тиждень – Великдень. Щастя, здоров'я, всіляких гараздів", – промовив шоумен Горбунов.

Натомість співачка зі Львова Ірина Федишин опублікувала допис, яким показала, як її родина дивиться службу онлайн. У її домі також є вербові гілочки. Зірка зазначила, що для неї було досить незвично почути слова від священника, який сьогодні висловив вдячність усім, хто нині молиться вдома і не прийшов до церкви у таке велике свято.

Друзі, вітаю усіх з Вербною неділею! Сьогодні ми молимося вдома. Здоров'я усім та любові! У цей непростий час, підтримуймо одне одного. З Божою допомогою, ми все подолаємо,

– написала Ірина Федишин.

До привітань з Вербною неділею долучилася й дружина співака Сергія Бабкіна Сніжана: "Бажаю вам у це світле свято більше щирих стосунків, більше любові, більше чистих почуттів, більше легкості, більше душевності! Щастя домашнього! Барвистого і соковитого життя". Акторка цьогоріч також відмовилася від традиційного походу до церкви і залишилася у своїй квартирі в Харкові.