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Катя Осадча та Юрій Горбунов приготували піцу: домашні фото

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Юрій Горбунов та Катя Осадча
Юрій Горбунов та Катя Осадча / Instagram / @gorbunovyuriy

Популярна українська телеведуча Катя Осадча та її чоловік, ведучий і актор Юрій Горбунов радо розповідають прихильникам, як проходять їхні карантинні будні. Вони опублікували домашні фото, де показали, як приготували піцу.

Зіркове подружжя Каті та Юрія перебуває на ізоляції у заміському будинку разом із маленьким сином Іваном. Вони показують, як розважаються вдома, як грають з Іванком та відповідають на запитання шанувальників у прямих ефірах. На особистих сторінках пари в інстаграмі з'явилися знімки, на яких вони показали піцу, що приготували вдома. 

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Катя та Юрій позують у зручному домашньому вбранні. Телеведуча одягнена у блакитно-білу смугасту кофту та штани в тон. Вона без макіяжу, а волосся зібрала ззаду. Коханого Осадчої бачимо в білій футболці з принтом зелені. 

Вони зображені на фоні кухні, тримаючи у руках шматочки смачної піци. 

Кажуть, що від піци, яка зроблена першого травня власноруч, не товстієш. Перевіримо,
– написала під фото зірка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Горбунов поділився схожим фото, на якому показав італійську страву, яку розрізає його дружина. 

"Першотравень у розпалі", – зазначив він у публікації.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові романи Катя Осадча
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