Катя Осадча та Юрій Горбунов приготували піцу: домашні фото

Популярна українська телеведуча Катя Осадча та її чоловік, ведучий і актор Юрій Горбунов радо розповідають прихильникам, як проходять їхні карантинні будні. Вони опублікували домашні фото, де показали, як приготували піцу.

Зіркове подружжя Каті та Юрія перебуває на ізоляції у заміському будинку разом із маленьким сином Іваном. Вони показують, як розважаються вдома, як грають з Іванком та відповідають на запитання шанувальників у прямих ефірах. На особистих сторінках пари в інстаграмі з'явилися знімки, на яких вони показали піцу, що приготували вдома.

Читайте також: У жовтому плащі: Катя Осадча похизувалася яскравим образом

Катя та Юрій позують у зручному домашньому вбранні. Телеведуча одягнена у блакитно-білу смугасту кофту та штани в тон. Вона без макіяжу, а волосся зібрала ззаду. Коханого Осадчої бачимо в білій футболці з принтом зелені.

Вони зображені на фоні кухні, тримаючи у руках шматочки смачної піци.

Кажуть, що від піци, яка зроблена першого травня власноруч, не товстієш. Перевіримо,

– написала під фото зірка.

Горбунов поділився схожим фото, на якому показав італійську страву, яку розрізає його дружина.

"Першотравень у розпалі", – зазначив він у публікації.