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Катя Осадча відсвяткувала католицьке Різдво у Берліні: фото

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Катерина Осадча / Instagram / @kosadcha

Популярна українська телеведуча Катерина Осадча приділяє свій вільний час найчастіше сім'ї та подорожам. Так, на різдвяні свята знаменитість поїхала на відпочинок у Берлін.

Нові знімки з подорожі Катерина опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Як повідомила Осадча у сторіс, компанію їй склав старший син Ілля. "Коли син вже зовсім дорослий, а солодке обидвоє любимо все так само", – підписала світлину телеведуча, на яких зображені руки мами і сина.

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На інших знімках знаменитість продемонструвала зручний casual-образ, який ідеально пасує для прогулянок у прохолодну пору року. Осадча приміряла популярну у 2019 році екошубу пастельно-рожевого кольору. Зірка завершила "аутфіт" сірим светром, чорними штанами та білими кросівками. 

Поїздку у столицю Німеччини Катерина назвала маленькими родинними канікулами.

Мімікрую під берлінський стиль і настрій. Неймовірну кількість разів була в Берліні, але завжди у справах. Вперше є час на прогулянки і екскурсії і про ярмарки різдвяні не забудемо. Поїхали,
– додала у підписі Осадча.


Катерина Осадча в Берліні / Instagram / @kosadcha


Катерина Осадча в Берліні / Instagram / @kosadcha


Катерина Осадча з сином в Берліні / Instagram-Stories / @kosadcha 


Катерина Осадча в Берліні /  Instagram-Stories / @kosadcha


Різдвяна ялинка в Берліні / Instagram-Stories / @kosadcha

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Подорожі Катя Осадча
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