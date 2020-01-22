Катя Осадча вразила прихильників образом в кімоно: яскраві фото

Телеведуча Катерина Осадча вкотре вдалася до експериментів із зовнішнім виглядом. Цього разу зірка вразила шанувальників, одягнувши кімоно.

Українська знаменитість Катерина Осадча любить експериментувати з образами, змінюючи вбрання та головні убори. Нещодавно зірка вразила яскравим перевтіленням і приміряла перуку з темним коротким волоссям. А тепер одягнула кімоно та викликала активне обговорення свого вбрання в мережі.

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Днями вона опублікувала фото на своїй сторінці в інстаграмі, на якому позує в чорно-білому кімоно. На голові в знаменитості вінок з червоних квітів по боках, та золотистою квіткою посередині. Природний макіяж та щира усмішка гармонійно доповнили її образ.

Публікація була присвячена виходу нового сезону програми "Світське життя", яка цьогоріч святкує своє п’ятнадцятиріччя.

На старт, увага, руш ... "Світське життя" скоро в ефірі. До нового сезону готові. Цей рік для нас ювілейний, тому готуємо для вас багато сюрпризів. Починаємо знімати,

– написала в пості Катя.