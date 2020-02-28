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Катя Осадча вразила схожістю з мамою у її ювілей: рідкісне фото

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Катя Осадча показала фото мами / Instagram / @kosadcha

Знаменита українська телеведуча досить активно веде особистий блог у соціальних мережах. Катерина Осадча публікує фото з чоловіком та сином, демонструючи родинну гармонію. Проте її родина завжди залишалася поза об'єктивом фотографів. У день народження мами зірка привітала її публічно, показавши ексклюзивне фото.

Сьгодні, 28 лютого, свій ювілей святкує мама популярної зірки українського шоу-бізнесу Катерини Осадчої. Незважаючи на те, що батьки не з'являються поряд з донькою публічно, вона вирішила привітати її на сторінках свого інстаграму на очах у півтора мільйона фоловерів. 

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Катерина вирішила не афішувати вік своєї мами, проте наголосила, що дата ювілейна. Вона запевнила прихильників, що її зовнішньому вигляду можна лише позаздрити. Вона ретельно дбає про своє здоров'я, займаючись йогою та силовими тренуваннями. Саме така фізична активність та захоплення мистецтвом дозволяють їй приголомшувати молодістю. 

Також знаменитість пригадала дотепну історію. Разом зі старшим 17-річним сином Іллею бабуся прогулювалася Києвом. На таку родинну появу сусіди відреагували неоднозначно, адже сплутали онука з дорослим сином. 

Я б теж не подумала, що моя мама вже бабуся двох онуків. Будь такою ж молодою, а ми будемо брати приклад,
– привітала телеведуча. 

На фото мама Катерини позує в одному з елітних столичних закладів. Для святкування вона обрала стильний образ, відзначившись неабияким смаком. На ній біла сорочка з дрібним квітковим принтом та чорна жилетка без рукавів. Образ довершило масивне намисто та трендові окуляри.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рівняння на Маму :) Мамі бажаю натхнення на всі заплановані звершення, а всім нам зустріти ювілей в такій крутій формі. Йога, trx, малювання і догляд за великою родиною :) сусідка зустріла мою маму з сімнадцятирічним онуком і зауважила, що син вже такий дорослий я б теж не подумала, що моя мама вже бабуся двох онуків. Будь такою ж молодою, а ми будемо брати приклад. З Днем народження! Любимо і безмежно дякуємо за все ️

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Підписники не могли не відзначити вражаючу схожість матері та доньки. Пропонуємо порівняти риси обличчя іменитої української телеведучої та її матері-іменинниці. 

Катерина Осадча з мамою / Instagram / @kosadcha
 
Варто наголосити, що свого батька Олександра зірка також вирішила привітати з днем народження публічно. У червні цьогоріч вона опублікувала фото поряд з татом, відзначивши, що вони схожі як ззовні, так і за характером. 
 

Катя Осадча з батьком / Instagram / @kosadcha
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Автор: Марина Джура
Теги: Катя Осадча LifeStyle
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