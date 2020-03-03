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Катя Осадча замилувала мережу фотографією сина

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Катя Осадча з сином Іваном / Instagram / @kosadcha

Знаменита українська телеведуча Катя Осадча не часто ділиться світлинами молодшого сина. Проте інколи знаменитість радує прихильників ніжними кадрами, на яких позує Іван.

Катя Осадча та її чоловік, актор та ведучий Юрій Горбунов виховують сина Івана. На сторінках в соцмережах рідко можна побачити сім'ю разом, але бувають винятки, коли зіркове подружжя публікує фотографії Іванка на своїх інстаграм-сторінках.

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Катя та Юрій стараються тримати своє особисте життя подалі від сторонніх очей. Вони не з'являються на публіці разом із дітьми, не дають інтерв'ю, в яких коментують шлюб, а також рідко діляться сімейними фото.

Днями ведуча опублікувала знімок, на якому маленький Іван позує, сидячи на стільці. Син Осадчої та Горбунова дивиться у вікно, вид з якого виходить на місто. Зіркова матуся стильно одягнула синочка. На Івасику бачимо сіру кофту та джинси. Вбрання поєднане з кросівками білого кольору на високій підошві, що дуже актуальна в цьому сезоні.

Настрій – сидіти, споглядати і думати,
– підписала фото Осадча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Іноді фотографії Івана можна побачити на сторінці зіркового тата Юрія Горбунова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Катя Осадча Зіркові діти Зіркові батьки LifeStyle
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