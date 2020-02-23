Катя Осадча замилувала мережу весняним образом: яскраві фото

Знаменита українська телеведуча Катя Осадча щоразу демонструє свій вишуканий стиль. Знаменитість похизувалася в мережі новою весняною сукнею.

Катя Осадча не перестає вражати прихильників. Зірка часто ділиться у соціальних мережах світлинами, на яких показує стильні та розкішні вбрання. Днями вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі серію теплих фото в легкій ніжній сукні.

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На кадрах телеведуча позує на фоні свого будинку. Вона одягнена в сукню з легкої тканини бежевого кольору та з цікавим весняним принтом. Таке вбрання вона поєднала з білими кедами, які мають золотистий візерунок. На руці в Каті масивний браслет. Також Осадча додала до образу великі сонцезахисні окуляри.

Волосся зірка зібрала в пучок. Як відомо, Катя є прихильницею природної краси, тому на світлинах її можна побачити без макіяжу.

А ви готові до весни? Я вже напоготові вигулювати літні сукні,

– написала в публікації ведуча.



Катя Осадча у весняній сукні бежевого кольору / Instagram / @kosadcha



Телеведуча Катя Осадча насолоджується сонячною погодою / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча позує на фоні власного будинку / Instagram / @kosadcha