Катя Осадча зворушливо привітала маму з днем народження: яскраве фото

Знаменита українська телеведуча рідко ділиться особистим життям в соціальних мережах, однак в день народження своєї матері вона не змогла втриматися. Катя Осадча опублікувала милу світлину з мамою, зворушливо привітавши її зі святом.

Нещодавно зіркове подружжя Каті Осадчої і Юрія Горбунова святкували друге день народження сина Івана, а вже через тиждень незмінна телеведуча програми "Світське життя" вітає зі святом свою маму. Вона опублікувала рідкісне фото на своїй сторінці в Instagram, прокоментувавши його ніжними словами.

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На знімку мама Каті Осадчої постала в сонцезахисних окулярах і стильному вбранні, а сама Катерина в білій сорочці та чорних штанах. Вони радісно усміхалися, невимушено позувавши перед камерою.

З днем народження, моя вічно молода мама!!! Нехай буде багато приводів для усмішок,

– написала Катя Осадча під світлиною із мамою.