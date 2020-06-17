Американська блогерка та власниця б'юті-компанії Кайлі Дженнер навіть у період карантину отримала можливість стати зіркою журналу Vogue Czechoslovakia. У фотосесії нового формату зірка позувала разом зі своєю донечкою Стормі, яка впевнено себе почувала перед камерою.

22-річна Кайлі Дженнер та 2-річна донька Стормі Вебстер знімались у фотосесії в умовах ізоляції. Фотосесія відбувалась через відеодзвінки в Zoom, поки вони були в своєму особняку в Лос-Анджелесі. Декілька фотографій блогерка зробила сама на iPhone та передала редакторам. Темою нового номеру Vogue Czechoslovakia стали казки, саме тому для фотосесії запросили маленьку зірку Стормі – доньку Кайлі та Тревіса Скотта.

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На знімках матуся з донькою лежали у ліжку та ніжились в обіймах. Для фотографій мільйонерка обрала денний макіяж, в той час як своїй донечці зробила миловидний пучок з волосся. Варто додати, що на знімках модель з донькою продемонстрували неймовірну схожість, що не змогли не відмітити фанати.

"Я настільки люблю цю дитину, що вибухаю від почуттів ... Іноді я дивлюся на неї і плачу, розуміючи, що вона більше ніколи не буде такою маленькою. Хто б міг подумати, що щось крихітне може найбільше підкорити твоє серце", – поділилась в мережі зворушена Кайлі Дженер.

На інших знімках Кайлі позує вже сама, примірявши сексуальне боді золотистого та синього кольорів, а також блакитний костюм та білу сукню.