Американська модель та засновниця б'юті-імперії самостійно виховує дворічну доньку, проте у пресі припускають, що серце красуні вже зайняте. Ймовірним бойфрендом Кайлі Дженнер став найкращий друг її старшої сестри 28-річний манекенник Фай Хадра.

Особисте життя 22-річної Кайлі Дженнер не залишається без уваги преси. Як інформує видання Daily Mail, молода матуся закрутила новий роман з манекенником Фаєм Хадрою, який часто з'являвся з її зірковою сестрою Кендалл Дженнер на публіці. Якщо з моделлю його пов'язує лише дружба, то стосунки з Кайлі набули романтичного характеру.

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Так, папараці вдалося підловити пару в Лос-Анджелесі в неділю, 7 червня. Після послаблення карантинних обмежень Кайлі Дженнер та Фай Хадра насолоджувалися компанією одне одного у стильних вбраннях total black. Вони повечеряли в японському ресторані Nobu, а згодом спорткаром вирушили в нічний клуб Bootsy Bellows. Чутки про їхній роман підігріло й те, що знаменитості міцно трималися за руки.

Нагадаємо, що не вперше Кайлі Дженнер проводить час з 28-річним Фаєм Хадрою. Так, ще минулого року вони романтично позували на грандіозній вечірці з нагоди 50-річчя репера Diddy. Тоді спокуслива красуня опублікувала кадр, на якому тримає манекенника за руку. Її старша сестра Кендалл Дженнер жартівливо прокоментувала кадр, зазначивши, що Кайлі викрала у неї хлопця.

Варто зазначити, що попри чутки про новий роман у пресі досі обговорюють стосунки Кайлі Дженнер з ексбойфрендом Тревісом Скоттом, від якого вона виховує доньку Стормі. Нещодавно зірка зворушливо привітала колишнього з днем народження, зізнавшись у почуттях. Слова Кайлі викликали сумніви у фоловерів щодо остаточного завершення стосунків пари, яка розійшлася восени 2019 року.