Американська блогерка нещодавно втратила титул наймолодшої мільярдерки світу, оскільки імените видання Forbes знайшло неточності у відомостях про прибутки компанії Kylie Cosmetics. Зараз же з'явилась інформація, що мама дівчини Кріс Дженнер може бути причетною до махінацій з бухгалтерією.

Б'юті-компанія Кайлі Дженнер може мати чималі наслідки від заяв Forbes, що вони обманювали податкову з власними доходами. Адже журналісти підрахували, що замість 1,2 мільярда прибутків у Kylie Cosmetics, компанія володіє 900 мільйонами доларів, що автоматично "знесло" Кайлі з рейтингу мільярдерів. У виданні The Sun інсайдери подейкують, що через це у Кайлі Дженнер виник конфлікт з власною матір'ю, яка з пелюшок виховувала всю сім'ю Кардашян-Дженнер бізнесменами.

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Незважаючи на те, що 22-річна дівчина спростовує всі заяви журналістів Forbes та просить від них доказів, вона та її матір переживають за репутацію бренду, адже за "прикрашання" реальних даних компанії їм може загрожувати суд. На тлі такого скандалу Кайлі начебто перестала спілкуватись з Кріс Дженнер, адже підозрює, що та могла бути в змові з бухгалтером.

Кайлі не знає, кому тепер можна довіряти. Ймовірно, вона вже звільнила Кріс з поста своєї помічниці по бренду, адже мама дійсно може бути в цьому винна,

– повідомив інсайдер.

Наразі дівчина відмовляється піднімати слухавку від матері і не знає, кому може довіритись у цьому випадку.

У чому полягає скандал з компанією Кайлі Дженнер

29 травня видання Forbes, яке у 2019 році оголосило Кайлі наймолодшою мільярдеркою світу, оголосило, що після переоцінки усього фінансового стану дівчини її прибрали з рейтингу багатіїв віком до 30 років. Дженнер звинуватили у брехні і коригуванні даних доходів. Реакція Кайлі була миттєвою: дівчина зазначила, що їй жодні рейтинги не потрібно, а вона нікому не брехала стосовно заробітку компанії. Натомість вона звинуватила видання Forbes у некомпетентності, оскільки ті, якщо це й правда, допустили помилку рік тому, а знайшли її лише зараз.



Кайлі Дженнер цілий рік була наймолодшою мільярдеркою світу / Twitter / @Forbes