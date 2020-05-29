Відома американська блогерка, модель та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер в квітні цього року була вдруге визнана наймолодшою мільярдеркою світу. Проте тепер стало відомо, що вона протягом багатьох років брехала про свої статки. Після цього її позбавили звання.

22-річна зірка змогла очолити список найбагатших людей за версією Forbes, до складу якого увійшли люди, віком до 30 років. Проте знамените видання провело розслідування і з'ясувало, що Кайлі фальсифікувала цифри, які стосувалися її доходів.

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Розслідування Forbes

Експерти видання провели переоцінку фінансового стану Кайлі Дженнер. Під час цього вони врахували фінансові показники, які надала косметична компанія Coty. Саме вона раніше придбала у знаменитості 51% бренду Kylie Cosmetics. За таку частку Coty сплатили 600 мільйонів доларів.

Зазначимо, у рейтингу, який був опублікований у журналі Forbes у квітні, статки Кайлі Дженнер оцінювалися в мільярд доларів. Проте згідно з новими даними, її дохід трішки більший, ніж 900 мільйонів, з яких 340 мільйонів ті, що блогерка отримала після угоди з Coty (після того, як сплатила податки). Решта суми – вартість переоціненої частки в Kylie Cosmetics.

Отже, бізнес Кайлі є значно менш прибутковим, ніж вона та її сім'я розповідали журналістам. Forbes не виключає того, що цифри в податкових деклараціях могли фальсифікуватися, а сама Дженнер роками брехала усім навколо.