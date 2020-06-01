Днями престижне видання Forbes здійснило власне розслідування щодо статків Кайлі Дженнер. Виявилось, що її прибутки не відповідали дійсності, тому зірка більше не очолює їхній рейтинг. Реакція бізнесменки та блогерки не забарилась.

Як Кайлі Дженнер відреагувала на заяву Forbes

Усі світові ЗМІ поширили інформацію Forbes про те, що Кайлі Дженнер не є мільярдеркою. Сама знаменитість у своєму твіттері запевняє, що жодні рейтинги їй не потрібні, тому йти на обман вона не б стала. Окрім цього, Кайлі гостро прокоментувала помилки експертів Forbes у підрахунках та засумнівалась у бездоганній репутації глянцю.

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Я думала, що це авторитетне видання. Все, що я бачу – це низка неточних заяв та безпідставних припущень. Я ніколи не намагалася привласнити якийсь там титул обманом. Крапка,

– заявила Кайлі Дженнер.

Для наочності багатійка виокремила одне з тверджень представників Forbes. У журналі припустили, що експерти могли зробити неправильні підрахунки через фальсифіковані податкові декларації. Це неабияк обурило Кайлі Дженнер, адже непідтверджені здогадки у такому виданні – неприпустимі.

Водночас знаменита американка наголошує, що має все, чого можна тільки хотіти у житті – прекрасну доньку Стормі та успішний бізнес. Тому Кайлі Дженнер знайшла б сто інших занять, аніж перераховувати свої статки.

Що відомо про заяву Forbes

29 травня у Forbes заявили, що рейтинг наймолодших мільярдерів був складений з помилкою. У доходах Кайлі Дженнер виявили невідповідність. Експерти зазначили, що знаменита американка надала неправдиві дані, які допомогли їй очолити престижний рейтинг. Тому Кайлі Дженнер звинуватили у брехні і коригуванні даних доходів.

Знайти помилку фахівцям вдалось завдяки показникам, наданим косметичною компанією Coty. Саме цей бренд за 600 мільйонів доларів придбав 51% акцій фірми Дженнер – Kylie Cosmetics. Однак, врахувавши податки, блогерка отримала всього 340 мільйонів на свій рахунок, що зменшило її загальні показники. Тому, за даними експертів Кайлі Дженнер володіє трішки більше ніж 900 мільйонами доларів, що і стало приводом для скасування звання мільярдерки року.

Відомо, що, окрім косметичного бренду, американка отримує дохід від шоу "Сімейство Кардашян". Також Кайлі Дженнер є знаменитою моделлю, яка прикрашає відомі глянці, та блогеркою. Ці проєкти також приносять їй мільйонні доходи на рік.