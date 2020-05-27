Кайлі Дженнер вразила апетитною фігурою у стильному купальнику: фото

Американська мільярдерка Кайлі Дженнер вже не може дочекатись, поки відправиться на розкішний відпочинок в якусь з екзотичних країн. А поки зірка перебуває на самоізоляції вдома та приміряє стильні образи, що вже підкорили фанатів.

Для нової фотографії в інстаграмі американська зірка одягнула стильний чорний бюстгальтер, що чудово підкреслював її зону декольте, та джинси оранжевого кольору з чорними нашивками. Її образ доповнила нова зачіска у формі високого і довгого хвоста, яку вона останнім часом почала демонструвати у мережі, та ніжний макіяж з чорними стрілками. Новий знімок дуже сподобався фанатам Кайлі, через що ті засипали її приємними компліментами.

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У інстаграм-сторіс зірка також поділилась декількома пікантними світлинами з минулого літа, на яких позувала у сексуальному рожевому купальнику біля тропічних рослин. Автором знімків став іменитий фешн-фотограф Greg Swales.

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