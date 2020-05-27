24 Канал Техно Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Кайлі Дженнер вразила апетитною фігурою у стильному купальнику: фото

- Читать новость на русском
Сексуальна Кайлі Дженнер
Сексуальна Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Американська мільярдерка Кайлі Дженнер вже не може дочекатись, поки відправиться на розкішний відпочинок в якусь з екзотичних країн. А поки зірка перебуває на самоізоляції вдома та приміряє стильні образи, що вже підкорили фанатів.

Для нової фотографії в інстаграмі американська зірка одягнула стильний чорний бюстгальтер, що чудово підкреслював її зону декольте, та джинси оранжевого кольору з чорними нашивками. Її образ доповнила нова зачіска у формі високого і довгого хвоста, яку вона останнім часом почала демонструвати у мережі, та ніжний макіяж з чорними стрілками. Новий знімок дуже сподобався фанатам Кайлі, через що ті засипали її приємними компліментами.

До теми Сексапільна Демі Роуз похизувалася пишними оголеними формами: фото 18+

 

У інстаграм-сторіс зірка також поділилась декількома пікантними світлинами з минулого літа, на яких позувала у сексуальному рожевому купальнику біля тропічних рослин. Автором знімків став іменитий фешн-фотограф Greg Swales.

Для перегляду фотографій гортайте праворуч:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

 

Автор: Уляна Журба
Теги: Еротика Новини LifeStyle Стиль і мода LifeStyle Мода Кайлі Дженнер
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Оглядові майданчики та дахи Києва: ціни та фото неймовірних локацій
сьогодні , 17:58 Оглядові майданчики та дахи Києва: ціни та фото неймовірних локацій
Настя Сукач
Цікаві серіали 2020 року, які розбавлять карантинні будні
сьогодні , 13:49 Цікаві серіали 2020 року, які розбавлять карантинні будні
Юлія Михайлова
Найкращі фільми за рейтингом IMDb, які вже встигли підкорити світ
26 травня , 16:00 Найкращі фільми за рейтингом IMDb, які вже встигли підкорити світ
Юлія Михайлова