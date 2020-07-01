Американська мільйонерка Кайлі Дженнер щоразу вражає громадськість новими провокативними світлинами. Цього разу вона продемонструвала не лише зміну кольору волосся, а й бездоганні форми тіла в еротичному образі.

22-річна зірка соціальних мереж опублікувала чергову світлину, на якій ніжно торкається рукою своїх грудей. Вона одягнена у ніжно-рожевий корсет, що підкреслює її груди і талію, а також вигідно демонструє її стрункі ноги. Помітно, що Кайлі перебувала в білизняному магазині, де, схоже, приміряла ще не один спокусливий образ.

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Користувачі, зокрема і її знаменита сестра Кім Кардашян підмітили, що дівчина змінила колір волосся. З брюнетки вона перетворилась у шатенку. Зміни в іміджі вона також продемонструвала у відеоролику, де також похизувалась вишуканим макіяжем. Такі зміни у зовнішності користувачі інстаграму оцінили схвально та бажають їй ще більше вдалих beaty- експериментів.