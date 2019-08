Кайлі Дженнер – 22! Історія успіху бренду наймолодшої мільярдерки світу

Діва Instagram, одна з найвідоміших зіркових матусь, успішна бізнесвумен і наймолодша мільярдерка світу – всі ці словосполучення описують всього одну особистість, наймолодшу з сімейства Кардашян – Кайлі Дженнер. Відома американська спокусниця сьогодні, 10 серпня, святкує своє 22-річчя. З нагоди її дня народження журналісти LifeStyle 24 підготували історію успіху мільярдного бренду молодої красуні.

Здавалося б, народитися у відомій і заможній сім'ї – це все, що потрібно для того, аби стати знаменитою, багатою та успішною. Однак Кайлі Дженнер досить гучно та вдало зламала цей стереотип.

Кожна з відомих сестер стала популярною у своїй галузі, проте наймолодшій з великого сімейства Кардашян вдалося досягти найбільшого успіху! Дівчина, яка в юному віці постала у центрі скандальних новин через шалену кількість пластичних операцій, зуміла стати підприємцем у 17-річному віці. Її бізнес-ідея вистрілила і вона стала найбагатшою мільярдеркою у рейтингу Forbes "до тридцяти".

Однак, як і в кожній історії успіху будь-якої марки, на її шляху теж траплялися труднощі. Тож, як 22-річна Кайлі Дженнер зуміла стати тріумфаторкою сімейства та досягти самостійного забезпечення у досить юному віці – читайте далі.

Історія успіху Кайлі Дженнер та її бренду Kylie

Буду ще дитиною, Кайлі Дженнер вже була популярною. Її мама була знаменитою телеведучою, а сестри періодично поставали у центрі гучних скандалів. Також вони знімали власне реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", через яке маленьку Кайлі дражнили майже всі її однолітки. У багатосерійній програмі головні герої розповідали про їхнє особисте життя, що, власне, і зацікавило їхню багатомільйонну аудиторію. Багато в чому Кріс Дженнер та її доньки однозначно повинні завдячувати їхньому сімейному шоу.

Ймовірно, саме з моменту несприйняття своїми товаришами по школі і розпочалася титанічна праця Кайлі Дженнер над собою. У 2012 році вона перейшла на віддалену систему навчання, покинувши школу.

Ще з раннього дитинства у Кайлі Дженнер було чимало комплексів, що стосувалися її зовнішності. Її називали найбільш непривабливою з-поміж усіх її сестер. Образливо, чи не так? В 10-річному віці вона намагалася "вдосконалити" те, що їй не подобалося у собі, позичаючи косметику у своїх старших сестер. Однак, досягши юного віку дівчина наважилася на низку пластичних операцій. Саме так, хірургічних втручань Кайлі Дженнер довелося пережити чимало. Перша пластична операція відбулася, коли їй було 16 років! У тому ж 2013 році вона отримала премію Teen Choice Awards у номінації "Choice TV: Жіноче реаліті-шоу" / Зірка розважальної програми" (за шоу "Семейство Кардашян").



Пластичні операції Кайлі Дженнер, до/після

У лютому того ж року іноземні ЗМІ повідомили, що компанія PacSun випустить капсульну колекцію одягу разом з Кайлі Дженнер, яка на той момент ще не знайшла свого призначення, та Кендалл Дженнер, яка впевнено будувала кар'єру моделі. У лютому 2014 року юні, однак дуже амбіційні сестрички, запустили лінію сумок та взуття для дівчат разом з Steve Madden's Madden. У травні того ж року сестри Дженнер не зупинялися на шляху до пошуку свого призначення у житті і випустили науково-фантастичну книгу. Їхнє творіння отримало назву "Повстанці: місто Індра" (Rebels: City of Indra: The Story of Lex and Livia) і було розраховано на аудиторію підліткового віку. У 2015 році Кайлі та Кендалл стали ведучими на Much Music Video Awards і після цього дівчат було не зупинити. Але кожна з них пішла своїм шляхом: Кендалл почала підкорювати світові подіуми, дебютуючи у 2016 році в білизні Victoria's Secret, а Кайлі – заснувала б'юті-імперію, завдяки якій сьогодні є однією з найбагатших бізнесвумен у світі.



Презентація книги Кайлі та Кендалл Дженнер

Саме тоді Кайлі Дженнер активно почали звинувачувати у використанні філерів для губ, а також пластичних операціях, а вона віджартовувалася, що це ефект помад, які вона використовує. У грудні 2015 року вона випустила першу лінію помад, яка називалася Kylie Lip Kits і складалася всього з трьох відтінків.

Ймовірно 17-річна Кайлі, яка на той час вже користувалася неабиякою популярністю в Instagram, таким чином намагалася передбачити крах своєї бізнес-ідеї, тому не наважилася на більшу кількість кольорів. Однак завдяки рекламі у соціальних мережах їй вдалося розпродати всю партію за тридцять секунд після офіційного старту продажу. Вже тоді експерти починали прогнозувати шалений заробіток "золотої дитини" сімейства Кардашян. За їхніми підрахунками він складав від 50 до 300 мільйонів доларів.



Перші три відтінки помад Кайлі Дженнер

Однак саме тоді, під час реєстрації торгової марки під назвою Kylie висхідній зірці довелося зіткнутися з першою проблемою. Вдвічі старша за неї поп-співачка Кайлі Міноуг також була власницею бренду з такою ж назвою, за що подала на свою конкурентку до суду. Тоді юна бізнесменка змінила назву на Kylie Cosmetics, тому що 51-річна австралійка стверджувала, що такою витівкою її тезка Дженнер могла зіпсувати її імідж. Однак після шаленого успіху юної суперниці зазначила, що саме завдяки їй про її ім'я та бренд заговорили в усьому світі. А от для юної Кайлі така перешкода перетворилася у мотивацію стати ще кращою у своїй галузі.

Як виявилося пізніше, за 18 місяців на продажу помад Кайлі Дженнер заробила 420 мільйонів доларів. Такі великі суми заробітку насправді вражають, адже навіть бренди-старожили за десятки років на ринку заробляють приблизно такі ж самі суми. До прикладу, представники косметичної лінійки бренду Tom Ford Beauty нещодавно зізналися, що нарешті, за 10 років на ринку, їм вдалося досягти цифри в 500 мільйонів доларів.

У 2016 році Кайлі вирішила об'єднати свою марку Kylie Lip Kits з компанією, зробивши її частиною бренду Kylie Cosmetics. І вже до Дня святого Валентина молода бізнесменка випустила нову колекцію з оновленою відтінковою лінійкою. В продаж поступило по 5000 екземплярів кожного кольору, тобто, загальна кількість становила 15 тисяч. Однак вже через три місяці Кайлі Дженнер збільшила виробництво, випустивши нову партію кількістю 500 тисяч!



Кайлі Дженнер

В лютому 2018 року юна підприємиця вперше стала мамою, що знову додало гучності її ім'ю. У неї та її бойфренда Тревіса Скотта народилася донька. Здавалося б, рік розпочався з поповнення у сім'ї, а поза межами дому завжди працює успішний бізнес, що може бути краще? Але попереду на неї чекав ще один сюрприз.

У серпні 2018 року Кайлі Дженнер прикрасила обкладинку журналу Forbes. Тоді її б'юті імперію оцінили в 1 мільярд доларів. А вже в березні 2019 року представники Forbes офіційно затвердили, що 21-річна Кайлі Дженнер стала наймолодшою мільярдеркою світу. Їй вдалося побити рекорд Марка Цукерберга, який заробив перший мільярд доларів у 23 роки.

У травні 2019 року Кайлі Дженнер вирішила розширювати межі свого бренду і створила окрему лінійку для догляду за шкірою, яка отримала назву Kylie Skin by Kylie Jenner. Цілком ймовірно, що це ще не все, чим готова дивувати нас 22-річна Кайлі Дженнер.

Багато хто досі говорить, що своєму успіху вона повинна завдячувати багатій сім'ї, реаліті-шоу, яке вона ненавиділа в дитинстві, та гучним скандалам, проте у Fobes повважали по-іншому. Вони назвали Кайлі self-made, що означає, що вона створила себе сама, адже кошти, якими вона володіє у 21 рік, не перейшли їй у спадок від батьків і не стали подарунком від багатого бойфренда. Крок за кроком, не поспішаючи, наполеглива та амбіційна Кайлі Дженнер заробила їх своєю ідеєю.