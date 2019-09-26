Кайлі Дженнер госпіталізували через неправильне лікування грипу

Американська модель та наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер потрапила до лікарні. Знаменитість неправильно лікувала грип, тому отримала ускладнення від недуги.

Як повідомляє таблоїд TMZ, упродовж кількох тижнів Кайлі Дженнер намагалась подолати симптоми інфекційного захворювання, обираючи народні методи лікування. Мільярдерка спершу скаржилась на підвищену температуру, яка згодом доповнилась нудотою і запамороченням. Звернутись до медиків Кайлі Дженнер попросив її батько, який навідував зіркову доньку під час лікування.

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Кайлі Дженнер потрапила до шпиталю: чим лікувалась зірка / Колаж LifeStyle 24

Днями зірка таки дослухалась до порад родичів та була госпіталізована в одну з приватних клінік Лос-Анджелеса. На час її лікування за 1-річною Стормі доглядатиме батько дівчинки Тревіс Скотт та няня.

У мережі Кайлі Дженнер вже підтвердила інформацію про лікування. Зірка опублікувала лист, в якому зізналась, що не може відвідати заплановану презентацію косметичної лінії, створеної у колаборації з брендом Balmain. Подія мала б відбутись під час Тижня моди у Парижі 27 вересня. Ймовірно, замість Кайлі на презентації буде її мама Кріс Дженнер, яка вже кілька днів перебуває у столиці Франції.

На жаль, я дійсно хвора і не можу подорожувати. Мені дуже шкода пропускати це шоу, але я знаю, що моя дивовижна команда і мої друзі, які перебувають в місті, допоможуть провести все на найвищому рівні,

– написала Кайлі Дженнер.

Окрім Тижня моди, Кайлі Дженнер змушена була пропустити церемонію нагородження преміями Еммі-2019. Захід пройшов у Лос-Анджелесі 23 вересня, а замість тріо сестер на сцену вийшли Кім Кардашян та Кендалл Дженнер.

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