Кайлі Дженнер госпіталізували через неправильне лікування грипу

197 Читать новость на русском
Кайлі Дженнер госпіталізували
Кайлі Дженнер госпіталізували / Instagram / @kyliejenner

Американська модель та наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер потрапила до лікарні. Знаменитість неправильно лікувала грип, тому отримала ускладнення від недуги.

Як повідомляє таблоїд TMZ, упродовж кількох тижнів Кайлі Дженнер намагалась подолати симптоми інфекційного захворювання, обираючи народні методи лікування. Мільярдерка спершу скаржилась на підвищену температуру, яка згодом доповнилась нудотою і запамороченням. Звернутись до медиків Кайлі Дженнер попросив її батько, який навідував зіркову доньку під час лікування.  

Читайте також: Кайлі Дженнер готова до нових мільярдів: 22-річна зірка створить колаборацію з відомим брендом

Кайлі Дженнер потарпила до шпиталю: чим лікувалась зірка
Кайлі Дженнер потрапила до шпиталю: чим лікувалась зірка / Колаж LifeStyle 24

Днями зірка таки дослухалась до порад родичів та була госпіталізована в одну з приватних клінік Лос-Анджелеса. На час її лікування за 1-річною Стормі доглядатиме батько дівчинки Тревіс Скотт та няня. 

У мережі Кайлі Дженнер вже підтвердила інформацію про лікування. Зірка опублікувала лист, в якому зізналась, що не може відвідати заплановану презентацію косметичної лінії, створеної у колаборації з брендом Balmain. Подія мала б відбутись під час Тижня моди у Парижі 27 вересня. Ймовірно, замість Кайлі на презентації буде її мама Кріс Дженнер, яка вже кілька днів перебуває у столиці Франції. 

На жаль, я дійсно хвора і не можу подорожувати. Мені дуже шкода пропускати це шоу, але я знаю, що моя дивовижна команда і мої друзі, які перебувають в місті, допоможуть провести все на найвищому рівні,
– написала Кайлі Дженнер. 

Окрім Тижня моди, Кайлі Дженнер змушена була пропустити церемонію нагородження преміями Еммі-2019. Захід пройшов у Лос-Анджелесі 23 вересня, а замість тріо сестер на сцену вийшли Кім Кардашян та Кендалл Дженнер

Які симптоми грипу та як його лікувати – читайте у матеріалі Здоров'я 24

blog_ava
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
сьогодні
9405
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кайлі Дженнер Зіркові хвороби
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
7 найкрасивіших морів світу, які варто побачити у своєму житті
сьогодні 10:44 7 найкрасивіших морів світу, які варто побачити у своєму житті
Олена Булан 4950
Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
25 вересня 20:02 Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
Юлія Турелик 7828
Як виглядати стильно у чорному одязі: приголомшливі приклади знаменитостей із показу Dior
25 вересня 17:20 Як виглядати стильно у чорному одязі: приголомшливі приклади знаменитостей із показу Dior
3443
"Голі" сукні та пікантні декольте: які зірки відзначились на Еммі-2019
23 вересня 23:25 "Голі" сукні та пікантні декольте: які зірки відзначились на Еммі-2019
5683
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
23 вересня 18:05 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
8893
Новини
Більше новин
Залиште відгук