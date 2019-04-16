Кайлі Дженнер і Кім Кардашян знялися у спокусливій фотосесії для власного аромату

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Кім Кардашян і Кайлі Дженнер
Кім Кардашян і Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Знамениті сестри та зірки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" постали в сексуальній фотосесії для рекламної кампанії. Однак, ця зйомка Кайлі Дженнер і Кім Кадрашян відрізняється від всіх інших тим, що вона була організована для їхнього спільного проекту. Сестри випускають власний аромат.

У грудні 2018 року Кім Кардашян і Кайлі Дженнер знялися для лінійки косметичних засобів, які випустили у власному бренді KKW X KYLIE. Серед них були блиски для губ та тіні для очей. А днями знамениті сестри представили наступний сімейний проект, який створено для випуску власного аромату.

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Аромат, за традицією, матиме назву, у якій фігуруватимуть імена та ініціали американських зірок, а саме – KKW FRAGRANCE X KYLIE. Флакон для парфуму сестри вигадали у формі пухких губ, а також знялися у спокусливому фотосеті для презентації, яка відбудеться у п'ятницю, 19 квітня.

Вони постали в обтислих вбраннях, яке чітко окреслювало їхні пишні форми та стрункі талії. Кім Кардашян позувала у боді незвичної форми, оголивши одну ногу, а Кайлі Дженнер постала у такому ж вбранні кольору фуксії позаду сестри, тому їй довелося хизуватися пишними сідницями.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Кім Кардашян Кайлі Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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