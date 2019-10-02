Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт взяли паузу у стосунках, – ЗМІ

Вранці 2 жовтня мережу сколихнула новина про ймовірний розрив стосунків однієї з найвідоміших пар – Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта. Закохані, які виховують 1-річну доньку Стормі, вирішили взяти паузу у відносинах.

Про ймовірний розрив 22-річної Кайлі ДЖеннер і 28-річного Тревіса Скотта повідомляє іноземне видання TMZ.

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Інсайдер заявив представникам таблоїду, що рішення взяти паузу у стосунках партнери прийняли ще кілька тижнів тому. Однак, як запевняють інсайдери, зірки не поставили у відносинах остаточної крапки.

Вони взяли перерву, але поки не розірвали відносини остаточно. У них все ще є деякі проблеми з довірою, але в основному їх труднощі виникають через стрес, який приносить їхній спосіб життя,

– ствердив інсайдер.

Що цікаво, на початку вересня Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт знялися у пікантній зйомці для Playboy, а наприкінці серпня вони разом з донькою Стормі з'явилися на прем'єрі біографічного фільму репера Travis Scott: Look Mom I Can Fly.

Також на фан-сторінці Кайлі Дженнер з'явилося відео, на якому разом з 1-річною Стормі постав темношкірий чоловік, як зауважили фанати, подібний до її колишнього бойфренда Tyga. Він разом з донькою мільярдерки підіймався телетрапом до приватного літака, на якому вони вирушили на весілля до Джастіна та Гейлі Біберів.

Що відомо про стосунки Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта? Про роман зірок стало відомого наприкінці весни у 2017 році. Одразу після початку стосунків з'явилася інформація про вагітність Кайлі Дженнер. Світська левиця народила доньку 1 лютого 2018 року, після чого її колишній бойфренд Tyga заявив, що батьком новонародженої дівчинки може бути він, а не Тревіс Скотт. Адже, попри те, що вони з Кайлі розійшлися у квітні 2017 року, їхні стосунки продовжувалися ще деякий час.



Також перед народженням первістка, у січні 2018 року, мережу підривали чутки про зради Тревіса Скотта та те, що Кайлі Дженнер розірвала з ним стосунки, вигнавши з дому. У червні 2018 року власниця б'юті-імперії планувала найняти приватного детектива, аби той прослідкував за репером під час його туру Європою. Однак з часом чутки зникли і американські знаменитості демонстрували сімейну ідилію.