Кайлі Дженнер оголила спину в ніжній фотосесії українки

Американська бізнесвумен та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер опублікувала чарівні фото у своєму блозі. Автором знімків була українка Саша Самсонова.

Чорно-білі фото Кайлі Дженнер зробила в полі. Для стильної фотосесії вона вбрала міді-сукню з пікантним вирізом. Під час зйомки вітер грайливо надував вбрання, оголюючи розкішну спину і талію Кайлі Дженнер.

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Варто зазначити, що на руках у знаменитості ледь виднілась її донька – Стормі. Дівчинка, закутана у білий плед, лежала на руках у зіркової матусі.

Моїй донечці скоро 1 рік, – написала Кайлі Дженнер, натякаючи на гучне святкування.

Кайлі Дженнер та маленька Стормі позували перед камерою фотографа Саші Самсонової. Українка вже не вперше співпрацює з родиною Кардашян. Для спільного б'юті-проекту Кайлі та Кендалл фотограф створила рекламний постер, який зірки вже опублікували у своїх блогах.