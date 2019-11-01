Кайлі Дженнер перевтілилась у Мерилін Монро для глянцю: приголомшливі фото

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Кайлі Дженнер в образі Мерилін Монро
Кайлі Дженнер в образі Мерилін Монро / Instagram / @kyliejenner

Американська мільярдерка та блогерка Кайлі Дженнер викликала захват у прихильників черговою серією знімків. Одна із сестер Кардашян продемонструвала приголомшливе перевтілення у легендарну Мерилін Монро.

На Геловін Кайлі Дженнер приміряла декілька сексуальних костюмів, які вже встигли підкорити мережу. Однак її зйомка в образі Мерилін Монро перевершила всі її попередні образи. 

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Для журналу V Magazine вона приміряла рожеву атласну сукню з рукавичками, перуку з коротким хвилястим волоссям та масивні прикраси. У такому ж образі Мерилін Монро виконала знамениту пісню Diamonds are a girl's best friend, яка зазвучала у мюзиклі 1953 року. Тоді знаменита білявка отримала приголомшливу популярність завдяки кінострічці, а її стиль наслідували чимало красунь.

Представники журналу вирішили використати цей образ, щоб показати силу жінки, яка може задавати тренд. Саме тому вони запросили на зйомку одну з найвідоміших американок та успішну мільярдерку Кайлі Дженнер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений V Magazine (@vmagazine)

Автором фотосесії був Грег Свалес. Фотограф майстерно і детально відтворив зйомку Мерилін Монро, відтак зіркова модель виглядала дуже переконливо у кадрі. 


Кайлі Дженнер в образі Мерилін Монро / Instagram / @kyliejenner

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений V Magazine (@vmagazine)

Цікаво, що не тільки Кайлі Дженнер похизувалась розкішним образом Мерилін Монро. "Ангел" Victoria's Secret Вінні Гарлоу також приміряла роль знаменитої красуні у мюзиклі "Джентльмени віддають перевагу білявкам". 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Геловін Мерилін Монро
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