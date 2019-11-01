Кайлі Дженнер перевтілилась у Мерилін Монро для глянцю: приголомшливі фото
Американська мільярдерка та блогерка Кайлі Дженнер викликала захват у прихильників черговою серією знімків. Одна із сестер Кардашян продемонструвала приголомшливе перевтілення у легендарну Мерилін Монро.
На Геловін Кайлі Дженнер приміряла декілька сексуальних костюмів, які вже встигли підкорити мережу. Однак її зйомка в образі Мерилін Монро перевершила всі її попередні образи.
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Для журналу V Magazine вона приміряла рожеву атласну сукню з рукавичками, перуку з коротким хвилястим волоссям та масивні прикраси. У такому ж образі Мерилін Монро виконала знамениту пісню Diamonds are a girl's best friend, яка зазвучала у мюзиклі 1953 року. Тоді знаменита білявка отримала приголомшливу популярність завдяки кінострічці, а її стиль наслідували чимало красунь.
Представники журналу вирішили використати цей образ, щоб показати силу жінки, яка може задавати тренд. Саме тому вони запросили на зйомку одну з найвідоміших американок та успішну мільярдерку Кайлі Дженнер.
Автором фотосесії був Грег Свалес. Фотограф майстерно і детально відтворив зйомку Мерилін Монро, відтак зіркова модель виглядала дуже переконливо у кадрі.
Кайлі Дженнер в образі Мерилін Монро / Instagram / @kyliejenner
Цікаво, що не тільки Кайлі Дженнер похизувалась розкішним образом Мерилін Монро. "Ангел" Victoria's Secret Вінні Гарлоу також приміряла роль знаменитої красуні у мюзиклі "Джентльмени віддають перевагу білявкам".