Кайлі Дженнер підігріла чутки про заручини: фото перстня на безіменному пальці

Зірка реаліті-шоу і соціальних мереж Кайлі Дженнер заінтригувала шанувальників новими знімками.

Так, Кайлі опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Зміни у Новому році: Кайлі Дженнер пофарбувала волосся у блакитний колір – фото

Додамо, ще на початку грудня в мережі обговорювали фото в Insta-Stories 21-річної Кайлі Дженнер із 26-річним Тревісом Скоттом зі "смайлом" у вигляді каблучки. Але після публікації, закохані так і не підтвердили заручини.

А днями Кайлі вирішила вкотре підігріти чутки про таємні заручини зіркової пари. На фото Дженнер позує у білому вбранні і ненав'язливо демонструє обручку на безіменному пальці лівої руки. Свою світлину вона підписала за допомогою "емоджі" у вигляді серця.



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner