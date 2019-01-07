Кайлі Дженнер підігріла чутки про заручини: фото перстня на безіменному пальці
Зірка реаліті-шоу і соціальних мереж Кайлі Дженнер заінтригувала шанувальників новими знімками.
Так, Кайлі опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram.
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Додамо, ще на початку грудня в мережі обговорювали фото в Insta-Stories 21-річної Кайлі Дженнер із 26-річним Тревісом Скоттом зі "смайлом" у вигляді каблучки. Але після публікації, закохані так і не підтвердили заручини.
А днями Кайлі вирішила вкотре підігріти чутки про таємні заручини зіркової пари. На фото Дженнер позує у білому вбранні і ненав'язливо демонструє обручку на безіменному пальці лівої руки. Свою світлину вона підписала за допомогою "емоджі" у вигляді серця.
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner