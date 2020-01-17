Кайлі Дженнер планує відкрити музей, присвячений особистому бренду – ЗМІ

Наймолодша мільярдерка світу активно займається розвитком власної б'юті-індустрії. На її рахунку безліч успішних кампейнів, проте Кайлі не збирається зупинятися на досягнутому й планує відкриття музею та створення організації, яка працюватиме у галузі розваг.

У свої 22 роки представниця зіркової телеродини може похизуватися статусом однієї з найуспішніших бізнесвумен планети. Її статки оцінюють близько одного мільярда доларів, а число прихильників стрімко зростає, що робить Кайлі Дженнер впливовою блогеркою з аудиторією в 158 мільйонів фоловерів.

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Як стверджує видання Paper, дівчина аж ніяк не збирається зупинятися на досягнутому. Представники бренду Kylie Cosmetics подали заявку до бюро з патентів та товарних знаків США на реєстрацію двох торгових марок.

Один з них отримає назву "Kylie Kon" і, як запевняють інсайдери, займеться організацією та проведенням різноманітних інтерактивних виставок та заходів у сфері модної індустрії.

Інший бренд – Kylie Museum. Припускають, що це своєрідний творчий простір, у якому проходитимуть майстер-класи та б'юті-семінари. Поки Кайлі Дженнер жодним чином не натякнула на розширення власної індустрії, але вже не залишається сумнівів, що нові проєкти приречені на приголомшливий успіх.

Нагадаємо, що на сторінках свого інстаграму молода мільярдерка вже анонсувала запуск нової колекції косметичного бренду, яка стане колаборацією з однорічною донькою Стормі. Колекція буде присвячена святкуванню Дню святого Валентина, а головним натхненням для її створення стала взаємна любов Кайлі Дженнер та доньки до метеликів.