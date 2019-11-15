Кайлі Дженнер похизувалась пишними формами в купальнику: сексуальні фото

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Кайлі Дженнер в купальнику / Instagram / @kyliejenner

Найуспішніша інстаграм-блогерка Кайлі Дженнер не припиняє дивувати своїх прихильників. Днями вона відправилась на відпочинок, звідки встигла опублікувати спекотні знімки.

Поки косметичний бізнес Кайлі Дженнер допомагає їй отримувати мільйонні прибутки, зірка активно розвиває не менш успішну справу – блог в інстаграмі. Щодня знаменита американка публікує гарячі фото, на яких хизується своїми апетитними формами. Наразі понад 150 мільйонів користувачів мережі стежать за популярною сторінкою, оцінюючи фото Кайлі мільйонними вподобаннями. 

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15 листопада бізнесменка опублікувала чергові сексуальні фото з відпочинку. Кайлі Дженнер обрала улюблений курорт родини Кардашян – острови Теркс і Кайкос. Вони розташовані в Атлантичному океані, тому журналісти не можуть непомічено потрапити туди. 

Перед камерою Кайлі Дженнер постала в екстравагантному купальнику з жовто-помаранчевим принтом. Яскраве пляжне вбрання одна з сестер Кардашян вирішила доповнити масивними прикрасами та тонким ланцюжком на талії. Кайлі грайливо позувала, демонструючи свої пишні форми та ідеальний прес. 

Кайлі Дженнер в купальнику
Кайлі Дженнер в купальнику / Instagram / @kyliejenner

Американська бізнесменка Кайлі Дженнер на відпочинку
Американська бізнесменка Кайлі Дженнер на відпочинку / Instagram / @kyliejenner

Сексуальна Кайлі Дженнер
Сексуальна Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Не менш гарячим фото Кайлі Дженнер поділилась перед від'їздом на курорт. Американська бізнесменка похизувалась рекламною світлиною власного косметичного бренду Kylie Skin. Перед прихильниками вона постала у мокрому вбранні та зі скуйовдженим волоссям. 

Кайлі Дженнер у рекламі власного бренду
Кайлі Дженнер у рекламі власного бренду / Instagram / @kyliejenner

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Кайлі Дженнер Новини LifeStyle Відпочинок
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