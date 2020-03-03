Кайлі Дженнер похизувалася пишними грудьми у купальнику: спекотні фото

Зіркова власниця б'юті-індустрії, неперевершена брюнетка Кайлі Дженнер поїхала у відпустку на узбережжя океану. Красуня вирішила присвятити час собі і відправилася на відпочинок. Разом із подругами та донькою вона релаксує в елітному маєтку. Улюблениця мільйонів активно поширює фотографії з відпочинку.

Американська модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер кожного дня влаштовує еротичні фотозйомки на відпочинку. Дівчина хизується пишними принадами та експериментує з образамим. Її фігура – фантастична та спокуслива, то ж не дивно, що красуня підкреслює її у відвертому вбранні. Результатами фотосесій Кайлі ділиться з підписниками на своїй сторінці в інстаграмі.

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На світлинах, що опублікувала Дженнер, вона зображена на газоні біля пальми. Позує у відвертому коричневому бікіні, яке гарно підкреслює її пишні груди. Привертає увагу також зачіска брюнетки. Вона рівно вклала волосся та заплела декілька тоненьких косичок. А на обличчі бачимо природній макіяж. Багато знаменитостей не люблять фарбуватися на відпочинку. Напевно, світська левиця також надає перевагу натуральній красі.

Заворожує погляд моделі. В неї глибокі карі очі, від яких неможливо відірватися.



Кайлі Дженнер у відвертому бікіні / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер засвітила пишні груди у купальнику / Instagram / @kyliejenner