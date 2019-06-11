Кайлі Дженнер похизувалася пишними сідницями на вечірці з подругами: пікантні фото
Наймолодша мільярдерка в світі та блогерка Кайлі Дженнер приголомшила шанувальників літніми знімками у купальниках. Зірка реаліті-шоу влаштувала гарячу вечірку на честь дня народження своєї подруги.
Відомо, що з білявкою Анастасією Караникалау зірка дружить вже близько 9 років. Знімки з вечірки Кайлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Дженнер з подругами приміряли яскраві неоново-рожеві купальники та позували коло басейну та на надувному матрасі. 21-річна мільярдерка на одному з фото відверто похизувалася пишними сідницями.
З днем народження, погана дівчинко. 9 років, і ти все ще справжня. Я люблю тебе вічно і завжди,
– додала Кайлі у підписі.
Протягом одного дня після публікації назбирали понад 5 мільйонів переглядів у мережі.
Наступного дівчата змінили рожеві бікіні на спортивну білизну чорного кольору, яку доповнили білими кросівками. Найкращі подруги виглядали не меш звабливо на знімках.