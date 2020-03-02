Кайлі Дженнер показала гарячі фото з відпочинку: спекотні кадри у купальнику

Фатальна брюнетка нещодавно змінила імідж та впевнено хизується зовнішністю на сторінках свого інстаграму. Засновниця власної б’юті-індустрії у розпал Тижнів моди у Європі відмовилася від публічних виходів та фешн-показів і присвятила час собі. Разом з подругами та дворічною донькою Стормі Кайлі Дженнер відправилася на відпочинок до узбережжя океану.

Судячи зі сторінок зірки у соціальних мережах, серед гардеробу, який вона прихопила в подорож, лише купальники та відверте міні. З дня у день Кайлі Дженнер влаштовує нові пристрасні зйомки, на яких сміливо демонструє своє фантастичне тіло.

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На офіційній сторінці в інстаграмі наймолодшої мільярдерки світу з’явилися результати чергової зйомки. Модель обрала безпрограшну локацію – басейн поблизу елітного маєтку, у якому вона розмістилася разом з близькими на час відпочинку. Кайлі Дженнер позувала в обтислому купальнику шоколадного кольору з 3D-візерунком крапель води. Автором вбрання виступив легендарний кутюр'є Жан-Поль Готьє.

Суцільний купальник на бретельках дозволив знаменитості засвітити пишний бюст, який вона підкреслює під час світських виходів. Пляжний look вона доповнила кросівками у тон до купальника.

Кайлі Дженнер показала чимало звабливих поз, які підкреслили її струнку талію та підтягнуті сідниці. Проте головний акцент образу – довга коса у новому кольорі медовий блонд, на який знаменитість наважилася після статусу фатальної брюнетки. Не забула вона й про деталі – макіяж, якому не зраджує навіть під час відпочинку, рожевий манікюр на довгих нігтях та прикраси.