Кайлі Дженнер показала справжню пристрасть на знімках з коханим: гарячі фото

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Гаряча парочка Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта
Гаряча парочка Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта / Instagram / @kyliejenner

Світська левиця та наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер не соромиться своїх проявів почуттів, відтак часто залишає в мережі пікантні фото. Цього разу вона поплавала у басейні зі своїм коханим і продемонструвала пишні форми тіла.

Нові знімки з'явились у фотоблозі Кайлі, де вона зручно вмостилась на ногах коханого Тревіса Скотта у басейні. На першому фото вона насолоджується відпочинком, попиваючи прохолодний напій в бокалі, а на іншому – ніжно обіймає батька спільної доньки Стормі.

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Незважаючи на те, що фото – чорно-білі, вони неабияк запалили мережу. Адже зірка показала не лише пристрасть і любов, а й свої апетитні форми, зокрема, груди та сідниці. Для світлин вона одягнула трендовий леопардовий купальник, на вуха одягнула сережки-кільця, а своє волосся зав'язала у невеличкий пучок.


Гаряча парочка Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта / Instagram / @kyliejenner


Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / Instagram / @kyliejenner

Рідна сестра Кайлі – Кендалл Дженнер – у коментарях теж долучилась до прихильників і запитала її, хто ж третій був з ними, оскільки помітно, що фотографії робила стороння людина. Сама ж 21-річна Кайлі нічого не відповіла, натомість особистий візажист сім'ї Кардашян-Дженнер пожартував, що: "Стормі – відмінний фотограф".


Кайлі Дженнер з Тревісом Скоттом / Instagram / @kyliejenner

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Кайлі Дженнер Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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