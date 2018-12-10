Кайлі Дженнер показала стильний family look з донькою: зворушливі фото

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Кайлі Дженнер з дочкою Стормі
Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram/ @kyliejenner

Американська модель і власниця лінійки косметики Kylie вже півтора року зустрічається з репером Тревісом Скоттом, від якого народила доньку Сотрмі. Кайлі часто ділиться світлинами зі своєю маленькою копією. Відтак для нового виходу з донькою вона обрала одинакові костюми.

Нові знімки з 9-місячною донькою зірка ток-шоу "Сімейство Кардашян" опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На світлинах можна помітити, що молода мама та Стормі знаходяться в аеропорту. Позаду них невеликий літак, а самі вони стоять біля чорної машини в однакових костюмах сірого кольору та яскравих шапках. Для доньки Кайлі обрала ніжний рожевий колір головного убору, а для себе – вогняний червоний. На знімках американська модель міцно обіймає малечу та солодко цілує в щічки.

Вона любить мої поцілунки, обіцяю,
– прокоментувала фото Кайлі.

Кайлі Дженнер з донькою
Кайлі Дженнер з донькою Стормі / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер
Молода мама з 9-місячною донькою / Instagram / @kyliejenner

Одразу після спільних фото Кайлі опублікувала ще одну світлину доньки, де вона сама сидить на білому шкіряному сидінні літака у рожевому комбінезоні та білих кросівках. 

Донька Кайлі Дженнер Стормі
9-місячна дочка Кайлі Дженнер Стормі / Instagram / @kyliejenner

Нагадаємо, нещодавно 21-річна Кайлі Дженнер натякнула на заручини із Тревісом Скоттом. Вона опублікувала спільне фото, на якому додала значок обручки. Зіркова пара разом вже півтора року, тому шанувальники очікують на їхнє узаконення стосунків.

Теги: LifeStyle Мода Кайлі Дженнер Зіркові мами
Джерело: 24 канал
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