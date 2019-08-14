Кайлі Дженнер показала, як стрибала з розкішної яхти у море: відео

184 Читать новость на русском
Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Наймолодша мільярдерка в світі, засновниця бренду Kylie Cosmetic Кайлі Дженнер продовжує святкування свого 22-річчя в Італії на орендованій яхті Tranquility, ціна якої 250 мільйонів доларів. У мережі зірка показала, як проводить час на судні та стрибає з величезної висоти в Тірренське море.

Нове відео зі святкування Кайлі Дженнер опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: 22-річна мільярдерка Кайлі Дженнер зворушила мережу знімками з дочкою Стормі

На короткому ролику показано, як наймолодша мільярдерка в світі ефектно стрибає з яхти у море. Додамо, що дівчина не одягала рятувальний жилет, а лише купальник з прозорою сукнею.

кайлі дженнер
Кайлі Дженнер стрибає з яхти / Скріншот / Instagram / @kyliejenner

"Мені дуже страшно", – заявила Дженнер перед стрибком. Натомість за кадром їй порекомендували "стрибати солдатиком".

Згодом коханий дівчини також повторив за Кайлі, що видно на наступних відео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Також Кайлі Дженнер опублікувала звабливі фото у синьому бікіні від Chanel, продемонструвавши пишні форми. Поруч з дівчиною є її нова святкова лінійка засобів для макіяжу

Всі продукти мають зображення 100-доларових купюр, фото Кайлі і підпис "You're $0 money baby" ("Ти дуже забезпечена, дівчино"). Додамо, що така колекція обурила прихильників. На їхню думку, Дженнер створила лінійку, щоб похизуватися власним багатством дівчини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

blog_ava
Канікули в Україні 2019 – 2020: коли відпочиватимуть школярі
сьогодні
13122
Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на серпень 2019: цікаві поради
сьогодні 15:01 Місячний календар стрижок на серпень 2019: цікаві поради
3126
Мілі Куніс – 36: Топ-4 ролі голлівудської акторки з України
сьогодні 12:00 Мілі Куніс – 36: Топ-4 ролі голлівудської акторки з України
Юлія Девда 2706
"Страшнi iсторiї для розповiдi у темрявi": доза страху і ностальгії
13 серпня 14:38 "Страшнi iсторiї для розповiдi у темрявi": доза страху і ностальгії
Юлія Ліпенцева 575
Італія на 360: тижнева мандрівка по країні вина та сиру
13 серпня 13:39 Італія на 360: тижнева мандрівка по країні вина та сиру
662
Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися
12 серпня 17:03 Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися
Марта Вересюк 7629
Новини
Більше новин
Залиште відгук