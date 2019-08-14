Кайлі Дженнер показала, як стрибала з розкішної яхти у море: відео

Наймолодша мільярдерка в світі, засновниця бренду Kylie Cosmetic Кайлі Дженнер продовжує святкування свого 22-річчя в Італії на орендованій яхті Tranquility, ціна якої 250 мільйонів доларів. У мережі зірка показала, як проводить час на судні та стрибає з величезної висоти в Тірренське море.

Нове відео зі святкування Кайлі Дженнер опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На короткому ролику показано, як наймолодша мільярдерка в світі ефектно стрибає з яхти у море. Додамо, що дівчина не одягала рятувальний жилет, а лише купальник з прозорою сукнею.



Кайлі Дженнер стрибає з яхти / Скріншот / Instagram / @kyliejenner

"Мені дуже страшно", – заявила Дженнер перед стрибком. Натомість за кадром їй порекомендували "стрибати солдатиком".

Згодом коханий дівчини також повторив за Кайлі, що видно на наступних відео.

Також Кайлі Дженнер опублікувала звабливі фото у синьому бікіні від Chanel, продемонструвавши пишні форми. Поруч з дівчиною є її нова святкова лінійка засобів для макіяжу.

Всі продукти мають зображення 100-доларових купюр, фото Кайлі і підпис "You're $0 money baby" ("Ти дуже забезпечена, дівчино"). Додамо, що така колекція обурила прихильників. На їхню думку, Дженнер створила лінійку, щоб похизуватися власним багатством дівчини.