Кайлі Дженнер приміряла образ звабливої королеви: яскраві фото

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер опублікувала фото в мережі, які не можливо оминути увагою. Так напередодні Чорної п'ятниці бізнесвумен та власниця косметичного бренду вирішили привернути увагу до свого Інтернет-магазину.

Успішна бізнесвумен давно взяла на замітку: її блог в Instagram – найкраща рекламна платформа. Відтак Кайлі Дженнер перед розпродажем на Чорну п'ятницю, що відбудеться 23 листопада, створила календар на 2019 рік зі своїм зображенням, продаж якого буде виключно в її Інтернет-магазину, поряд з іншими виробами. 

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Не обійшлось і без королівської атрибутики. Кайлі Дженнер приміряла золотисту міні-сукню, доповнивши свій образ великою короною монарха. Окрім цього, зірка накрутила біляве волосся та зробила ефектний макіяж. Масивні аксесуари завершили звабливий образ Кайлі Дженнер. 

Допоміг знаменитості у створенні календаря фотограф Грег Сволс. За словами Кайлі, у мережі вона опублікує 12 ексклюзивних кадрів, які увійдуть до видання.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

До слова, це не вперше Кайлі Дженнер створює свій календар. У 2016 році вона разом із фотографом Террі Річардсоном створила календар, засвітивши маленьку корону. Тепер же зірка обрала масивний атрибут королеви, адже й статки Кайлі за 2 роки суттєво зросли. 

Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Мода
Джерело: 24 Канал
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