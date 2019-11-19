Мільярдерка Кайлі Дженнер продає частину свого бізнесу: деталі угоди

Наймолодша у світі мільярдерка продає контрольну частку в своїй косметичній компанії Kylie Cosmetics за 600 мільйонів доларів. Її партнером тепер стане корпорація Coty, яка розробляє свою продукцію для Max Factor.

Американська модель продасть 51% своїх акцій косметичній компанії Coty. Від літа наступного року Coty буде керувати стратегічним напрямком та глобальним розширенням ринків для Kylie Cosmetics. Це партнерство з Кайлі Дженнер передбачає її подальшу роботу над іменем у соціальних медіа, зважаючи на її широку інтернет-аудиторію.

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За продаж частини свого бізнесу Кайлі Дженнер отримає близько 600 мільйонів доларів. А представники б'юті-компанії зважали на понад 22 мільйони фоловерів на офіційній сторінці бренду Kylie Cosmetics в інстаграмі. Саме він є найбільш швидко зростаючим і найпривабливішим в соціальних мережах. Кайлі Дженнер залишиться обличчям свого бренду.

Раніше журнал Forbes оцінив вартість компанії Kylie Cosmetics у 900 мільйонів доларів. Проте у Coty прогнозують, що спільні прибутки будуть зростати на 1% річних впродовж наступних трьох років.

Ми раді вітати Кайлі в нашій організації та сім'ї. Поєднання креативного бачення Кайлі та непереборного інтересу споживачів до досвіду та лідерства Coty в престижних косметичних засобах – це захопливий майбутній крок нашої трансформації, який дозволить використовувати основні сильні сторони в ароматах, косметиці та догляді за шкірою, дозволяючи бренду Kylie повноцінно розвинути потенціал,

– прокоментував угоду виконавчий директор Coty П'єр Лаубіс.

Я рада співпрацювати з Coty, щоб продовжувати охоплювати ще більше шанувальників Kylie Cosmetics та Kylie Skin у всьому світі. Я з нетерпінням чекаю впровадження спільної творчості та винахідливості для кожної колекції. Це партнерство дозволить мені та моїй команді зосередитись на створенні та розвитку кожного продукту, формуючи при цьому ім'я бренду на міжнародному ринку краси,

– висловила сподівання Кайлі Дженнер.

Модель визнано наймолодшою в світі self-made мільярдеркою. Її фото красувалося на на обкладинці випуску Forbes у серпні 2018 року.



Кайлі Джиннер на обкладинці Forbes / журнал Forbes

Що відомо про Kylie Cosmetics? У листопаді 2015 року Кайлі запустила свій бренд косметики Kylie Cosmetics. Дебютний продукт Kylie Lip Kit мав шалений успіх продажів в інтернеті. Kylie Cosmetics – один із найуспішніших інтернет-магазинів сьогодні у світі. Кайлі розширила колекцію до таких пропозицій, як підводки для очей, тіні для повік, рум'яна, хайлайтери, консилери, щіточки для макіяжу та сумки для макіяжу. Після успіху косметичного бренду в травні 2019 року Кайлі представила асортимент засобів для догляду за шкірою Kylie Skin.