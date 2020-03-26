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Кайлі Дженнер продемонструвала спокусливі форми у відвертому купальнику: гарячі фото

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Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Наймолодша мільярдерка в світі, зіркова власниця б'юті-індустрії Кайлі Дженнер, перебуваючи на карантині, мріє про відпустку на березі океану. Красуня-брюнетка поділилася спекотними архівними кадрами з відпочинку.

Карантин вніс свої корективи у життя зіркових людей. Знаменитостям, які полюбляють подорожувати світом, довелося відмовитися від цієї розкоші на невизначений час. 22-річна Кайлі Дженнер на своїй сторінці в інстаграмі розповідає, що сумує за вечірками та світськими подіями. А також вона прагне повернутися до своїх мандрівок в райські місця.

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Кайлі часто ділилася з прихильниками еротичними світлинами у привабливих бікіні, проте зараз зірка змушена публікувати лише архівні фото, оскільки через карантинні заходи поки що невідомо, коли вона зможе відправитися у нову подорож.

На чергових відвертих кадрах вона зображена у пристрасних позах, сидячи на лежаку на березі океану. Кайлі одягнена у ніжно-рожевий купальник з принтом, який гарно підкреслює її пишні форми. На обличчі в знаменитості природний макіяж, а волосся мокре після купання. 


Кайлі Дженнер на райському відпочинку / Instagram / @kyliejenner


Спокуслива Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика Кайлі Дженнер
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