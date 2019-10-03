Кайлі Дженнер провела ніч з ексбойфрендом Tyga після розставання з Тревісом Скоттом

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Кайлі Дженнер і Tyga
Кайлі Дженнер і Tyga / Instagram / @funseleb.id

Після гучної новини у ЗМІ про розкол Кайлі Дженнер та Тревіса Скотта, 22-річна мільярдерка одразу приголомшила виходом з колишнім бойфрендом Tyga. Схоже, складний період у житті світській левиці допомагають пережити не лише друзі та сім'я, але й екскоханий.

Напередодні, 2 жовтня, мережу підірвала новина про розставання 22-річної Кайлі Дженнер і 27-річного Тревіса Скотта. Однак у той же вечір наймолодша мільярдерка світу провела вечір у компанії колишнього бойфренда Tyga. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

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Світська левиця разом з реп-виконавцем провели веселий вечір у Західному Голлівуді. У джерелі зазначається, що з півночі до другої години ночі Кайлі Дженнер і Tyga відпочивали у нічному клубі. А після цього сіла у синій автомобіль Rolls-Royce і вирушила до готелю Sunset Marquis. Що цікаво, саме у цьому приміщенні розташована студія звукозапису її колишнього бойфренда Tyga.

Кайлі Дженнер разом з подругами провела у готелі близько години, після чого покинула його на іншому автомобілі. Очевидці дали коментар для видання, у якому зазначили, що 22-річна знаменитість була помічена біля того ж виходу, що і її колишній коханий, який покинув готель трохи раніше.

Кайлі Дженнер провела ніч зі своїм колишнім бойфрендом: відеофакт

Варто додати, вчора ми писали про те, що Кайлі Дженнер завітала на весілля Джастіна та Гейлі Біберів без Тревіса Скотта. Натомість інший темношкірий чоловік, який нагадав фанатам репера Tyga, підіймався до приватного літака з 1-річною Стормі на руках.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Зіркові розлучення Зіркові романи
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