Кайлі Дженнер розбурхала мережу звабливим образом на різдвяній вечірці: фото

Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер не втрачає жодної можливості виглядати приголомшливо на будь-якій події. Для різдвяної вечірки блогерка підготувала дві атласні смарагдові сукні для себе і дочки Стормі.

Нові знімки Кайлі Дженнер опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Розкішне вбрання для мами і доньки підготував бренд Ralph & Russo.

Читайте також: Джамала повторила образ зі свого фото 30-річної давнини

"Найчудовіша пора року. Спасибі @ralphandrusso за наші сукні", – написала зірка у підписі.

Плаття звабливо підкреслило пишні сідниці та груди наймолодшої мільярдерки, а масивне намисто з діамантами і смарагдами зробило образ ще дорожчим.

Дочка засновниці Kylie Cosmetics зворушила мережу своїм милим образом. Дівчинка позувала на камеру в об'ємній сукні і в білих кросівках. Додамо, що вже 1 лютого Стормі виповниться 2 роки.



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер і Стормі / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер і Стормі / Instagram / @kyliejenner



Сукні Кайлі Дженнер і Стормі / Instagram / @kyliejenner



Сукня Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

До слова, смаргадовий колір є дуже популярним серед знаменитостей та представників королівських родин протягом цих різдвяних свят. Наприклад, перша леді США Меланія Трамп також продемонструвала ефектний look у зеленій сукні. А герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон зранку, 25 грудня, для різдвяної служби приміряла довге сіре пальто, яке доповнила аксесуарами смарагдового кольору.



Меланія Трамп / Instagram / @flotus



Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта / Getty Images