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Кайлі Дженнер розбурхала мережу звабливим образом на різдвяній вечірці: фото

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Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер не втрачає жодної можливості виглядати приголомшливо на будь-якій події. Для різдвяної вечірки блогерка підготувала дві атласні смарагдові сукні для себе і дочки Стормі.

Нові знімки Кайлі Дженнер опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Розкішне вбрання для мами і доньки підготував бренд Ralph & Russo.

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"Найчудовіша пора року. Спасибі @ralphandrusso за наші сукні", – написала зірка у підписі.

Плаття звабливо підкреслило пишні сідниці та груди наймолодшої мільярдерки, а масивне намисто з діамантами і смарагдами зробило образ ще дорожчим. 

Дочка засновниці Kylie Cosmetics зворушила мережу своїм милим образом. Дівчинка позувала на камеру в об'ємній сукні і в білих кросівках. Додамо, що вже 1 лютого Стормі виповниться 2 роки.


Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner


Кайлі Дженнер і Стормі / Instagram / @kyliejenner


Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner


Кайлі Дженнер і Стормі / Instagram / @kyliejenner


Сукні Кайлі Дженнер і Стормі / Instagram / @kyliejenner


Сукня Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

До слова, смаргадовий колір є дуже популярним серед знаменитостей та представників королівських родин протягом цих різдвяних свят. Наприклад, перша леді США Меланія Трамп також продемонструвала ефектний look у зеленій сукні. А герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон зранку, 25 грудня, для різдвяної служби приміряла довге сіре пальто, яке доповнила аксесуарами смарагдового кольору. 

меланія трамп
Меланія Трамп / Instagram / @flotus

кейт міддлтон
Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Кейт Міддлтон Меланія Трамп
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